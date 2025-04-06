三鐵亞錦賽港隊混合接力奪銅　教練冀全運獲獎　指兩男將「內鬥」

「亞洲三項鐵人半奧運距離錦標賽香港2025」周日（6日）舉行第二日賽事——男女子混合接力賽，港隊最終僅負中國與日本隊，收穫銅牌。



三鐵亞錦賽次日賽事上演混合接力賽，比賽共有15支隊伍角逐，香港派兩隊參戰，第一隊由韋祺、Robin ELG、韋禔與伍泰龍組成，第二隊成員包括蔡欣妍、奧斯卡（Oscar Coggins）、賀詩樂及余承謙。

今屆三鐵亞冠賽混合接力賽有15支隊伍參與。（袁志浩攝）

香港一隊首棒由韋祺進佔前五，二隊的蔡欣妍則在跑步階段跌落下游，但第二棒兩名男將Robin Elg與奧斯卡均發力狂追，令兩隊都成功殺入頭五。

香港一隊於第三棒雖己被領先的中國大幅度拋離，但韋禔與日本隊已拉開與之後隊伍的差距，最終伍泰龍衝線時僅以兩秒落後日本，為港隊奪銅。中國大熱封王，日本獲亞軍，香港二隊結果第七隊衝線，但因相同地區或國家的隊伍不會重覆計算成績，隊伍並無最終名次。

香港一隊的韋禔（左）與Robin Elg（右）接力。（袁志浩攝）

伍泰龍以兩秒之差落後日本隊衝線。（袁志浩攝）

雖然戰至尾段已咬緊牙關衝刺，但伍泰龍仍比日本選手慢兩秒完成，以此些微差距失落銀牌，他難免有點沮喪，但表示港隊只望踏上頒獎台，因此已達成目標。韋祺與韋禔也認為，兩秒差距不應「怪責」伍泰龍，而是每位成員的責任，況且港隊能跟混合接力世界排名第12（亞洲第一）的日本鬥得如此難分難解，已值得驕傲。

伍泰龍說：「日本隊長年以來在亞洲是一個指標（benchmark），我們能一年比一年收窄差距，今次更鬥得旗鼓相當，長示出我們有進步，未來充滿希望。」

港隊獲得銅牌。（袁志浩攝）

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值得一提，由范俊杰（今次賽事男子個人賽季軍）、林鑫瑜（今次賽事女子個人賽冠軍）、張壐瑞（應屆全運會測試賽男子個人賽冠軍）及楊一凡（應屆全運會測試賽女子個人賽冠軍）組成的中國一隊，完賽時間拋離亞軍日本超過1分鐘。

雖然全運會期間部份成員因來自不同省份，肯定不會原班人馬參戰，但韋禔認為在對方身上受到啟發，「他們真的很強，就算中國二隊也跟我們很近（第四隊衝線），所以不能放鬆。看到中國隊能贏日本這支亞洲強隊，我們也想成為像他們一樣，在比賽中帶頭的隊伍。」

中國一隊拋離亞軍超過一分鐘。（袁志浩攝）

港隊在全運會將派3男3女參戰，教練為此設3場選拔賽，包括今次亞錦賽，及下月分別於中國成都與烏茲別克舉行的世界盃，若有運動員能在賽事個人賽中取得前五位，即自動取得全運席位；若無人達到此成績，將按選手3場比賽的綜合表現去決定。混合接力賽資格，則會在該3男3女名單中再作挑選。

香港一隊成員Robin Elg因未領取特區護照，暫無法代表香港參與全運會，昨日在作為全運選拔賽的個人賽中沒有上陣，但今日他於混合接力賽表現出色，證明可力壓隊友奧斯卡、獲總教練韋安祖挑選至一隊，自有原因。韋安祖讚賞這位連續兩屆贏得男子U23亞錦賽個人賽冠軍的新星，「他很有潛質，也很年輕，如果他能取得護照，以其現時狀態，肯定可以贏得全運會資格。」

Robin Elg是兩屆U23亞錦賽男子個人賽冠軍。（袁志浩攝）

韋安祖深信以目前狀況估算，港隊在全運會男子個人賽與混合接力項目中，「高機率」可踏上頒獎台，但他對昨日港隊於個人賽成績感失望，尤其是男子組賽事。

他解釋：「奧斯卡因游得很差，踩單車時太用力，影響了自己跑步時的發揮；但這同樣影響了伍泰龍，因為他（奧斯卡）幫助了其他人追上來。這變成港隊自己跟自己鬥，而非跟其他隊鬥，情況很不理想，這問題一定要解決。」

三鐵港隊總教練韋安祖。（袁志浩攝）

韋安祖又透露，早前遭受恐怖意外而斷指的香港「一姐」彭詩雅（Bailee Brown）已完全投入訓練，預計會參加餘下兩個全運會港隊選拔賽。他又期望韋祺與韋禔5月完成大學考試後，可留港訓練全心備戰全運會。