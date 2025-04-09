香港女足攻入兩記靚波　友賽2：1挫沙特阿拉伯｜足球

香港女足周二（8日）在國際友誼賽作客沙特阿拉伯，憑高栢齡及陳綺馨先後建功，以2：1擊敗對手，為之後的2026亞洲盃外圍賽打下強心針。



世界排名第80的港隊，今仗面對166位的沙特佔據優勢，不過到下半場才打破僵局，外流英格蘭的港將高栢齡，58分鐘突破至右路「K角位」，起腳熨射入遠柱死角先開紀錄。

89分鐘，陳綺馨在左側連過兩人，再狂抽近柱死角破網，為港隊射成2：0；沙特在補時階段憑罰球追回一球亦未能改寫敗局，港隊最終以2：1小勝。

為港隊打開紀錄的17歲小將高栢齡認為自己上半場「未放得開去踢」：「有啲太謹慎，下半場啲有較多經驗嘅隊友都有同我講『畀啲信心，放膽啲去踢』，下半場就入咗球波。」

另一入球功臣陳綺馨便指，沙特排名雖然較港隊低，但速度很快及硬淨：「我今日有入波都好開心，都多謝隊友嘅努力，因為佢哋喺上半場都搶咗好多波，下半場大家都可以發揮得好好。好開心今場贏波，為之後亞洲盃作一個好好嘅準備，最後多謝大家嘅支持。」

港隊會在6月及7月出戰亞洲盃外圍賽，與同組的菲律賓、柬埔寨及沙特阿拉伯爭奪一個出線席位。港隊跟沙特會在7月2日再度交手。