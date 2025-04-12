曼聯訪港｜羅淑佩與名宿約基合照：希望現時紅魔前鋒把握力像他
撰文：陳旭暉
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曼聯下月底訪港，5月30日與香港足球代表隊在香港大球場友賽，名宿約基（Dwight Yorke）亦出席日前記者會。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩周六（12日）早上發文，表示主辦單位與約基到訪文體旅局，她有幸能與約基見面交流，更指與該位射手「哭波喪」：「我說如果曼聯前鋒的把握力如約基當年，球隊處境應該大不相同吧！」
羅淑佩近期多次公開分享作為曼聯球迷的心情，她周六早上在Facebook表示，剛過去的周四要出席立法會特別財委會，因此未能出席曼聯訪港記招，無法與昔日跟高爾（Andy Cole）組成紅魔「黑雙煞」的約基見面。
她貼出兩人合照，更手執一件印有「Hong Kong」及比賽日期5月30日的曼聯球衣：「幸好主辦方連同曼聯名宿約基星期五到訪文體旅局，使我可以向他們表達渴望見到紅魔『夫添（full team）』上陣的強烈意願。」
曼聯今季表現不濟，早前曼市打吡多次失機，日前歐霸更因門將奧拿拿兩次失誤而遭里昂逼和，羅淑佩便指：「約基仍然十分『fit』，我們也談及曼聯近期幾場和波，我說如果曼聯前鋒的把握力如約基當年，球隊處境應該大不相同吧！哭波喪完畢！」
她也表示約基十分友善，兩人承諾會在5月30日在香港大球場再次見面。
曼聯鬥香港隊表演賽｜詳情
曼聯將於5月30日晚上8時，於香港大球場對香港足球代表隊，門票於Cityline平台公開發售，門票票價分8種。
最貴的2990元門票位於廂房層與低層球場兩側正中位置；2490元門票屬低層近四邊角球旗位置；1990元門票為低層兩邊龍門後方位置，1390元、1190元、990元、690元及390元則為高層座位，當中最平的390元「山頂位」為高層四角最側座位。
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