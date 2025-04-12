陳芋汐完美一跳引全紅嬋賣力鼓掌 中國隊奪賽事首金｜跳水世界盃
撰文：陳旭暉
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跳水世界盃加拿大站，中國在首項決賽混合團體奪金，雖然備受注目的全紅嬋未有出戰此項目，但看到拍檔兼對手陳芋汐在10米台跳出完美一跳，她也在台下激動慶祝。
中國跳水夢之隊首跳便由陳藝文、王宗源確立優勢排在榜首，兩人分別拿到76.5及89.25分，陳芋汐在第三輪跳動作626C時上演「水花消失術」，一舉獲得90.75高分，之後鄭子龍稍有失手獲70.3分。
但陳芋汐與鄭子龍在最後一跳表現出色，獲80分為中國鎖定勝局，最終中國以478.8分奪冠，拋離第2位的墨西哥66.1分。
賽後陳芋汐接受訪問時，謙虛地認為自己表演「還可以」：「當時有點懵，噼哩啪啦就跳下來了。」她也表示今次參賽，在精神跟身體上都有點不太適應。
奧運三金得主全紅嬋未有參加混團，不過她今場在場邊觀戰，看到陳芋汐跳出高分時，也為對方賣力拍掌歡呼，被央視體育形容是「加油顯眼包」。全紅嬋跟陳芋汐繼日前在墨西哥站上演巔峰對決後，會在明天的女子單人十米高台再決勝負。
更有網民拍到她為擺出扮花姿勢的陳芋汐拍照留念，後者上台時她也在一直鼓掌，看來兩人關係很好，未有因競爭關係及外界閒言閒語影響。
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