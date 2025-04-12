羽毛球亞錦賽｜鄧謝配勇挫中國世一組合闖決賽　明鬥日本爭冠軍

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，在亞洲錦標賽重組後愈戰愈勇，殺入4強挑戰頭號種子、中國組合蔣振邦／魏雅欣，爭奪決賽席位。



羽毛球亞錦賽｜鄧謝配直落兩局挫印度組合 鬥世一爭入決賽

在亞洲錦標賽重組的「鄧謝配」，連過三關殺入四強，與中國的世界第一組合蔣振邦／魏雅欣碰頭，雙方過去4次碰頭，鄧謝配未嘗一勝，對上一次交手就是去年年尾的年終賽。

鄧俊文／謝影雪今仗開局連失5分，隨後立即回敬7分反超前，鄧謝配再打出6：0拉開差距，首局以21：16先下一城。這對港隊組合在次局繼續強勢，以11：9進入技術暫停，即使一度被追成11：11平手，鄧謝再連贏4分。蔣振邦／魏雅欣未有放棄，後段追成17：17平手，鄧謝配頂住壓力，再連取4分，以21：17奠定勝局，42分鐘直落兩局贏波，晉身決賽，與日本組合綠川大輝／齋藤夏爭冠軍，亦是首次打入亞錦賽決賽。