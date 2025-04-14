單車｜荷蘭車手衝刺途中遭觀眾水樽直擊面部　與車隊揚言追究到底

巴黎魯貝公路單車賽（Paris-Roubaix），雲達普爾（Mathieu van der Poel）憑主要對手樸加查（Tadej Pogacar）失誤，達成賽事三連霸。

不過賽事中途發生一段插曲，當雲達普爾爬頭並直線衝刺時，突然被路邊觀眾用水樽扔中面部。雖然他未有因此摔倒，最終也順利奪冠，但這位荷蘭車手大為憤怒，賽後直指行為是「誤殺未遂」，揚言要與車隊追究到底。



雲達普爾在衝刺時被觀眾以水樽扔中面部。（X影片截圖）

巴黎魯貝公路單車賽起源於1896年，是世界上最古路的單車賽之一，賽事在單日內完成，全長259.2公里，並吸引大量觀眾到場。

30歲的雲達普爾是前兩屆冠軍，他與三屆環法冠軍樸加查此戰大鬥法。賽事剩下33.1公里時，帶頭的樸加查因轉彎失誤撞上圍欄「炒車」，雲達普爾因而領先並加速衝刺，但路邊有人突然拋出水樽並擊中他面部，所幸雲達普爾仍能保持平衡未有因此跌倒，最終保住優勢奪冠達成三連霸。

雲達普爾與樸加查大鬥法。（Getty Images）

他賽後怒不可遏：「我們不能讓這件事就此過去。那水樽裝滿水，令我非常痛，如果打中鼻的話，我鼻樑便斷了。希望警方能確認這人身份，讓他接受審判。這是誤殺未遂（attempted manslaughter），若國際單車聯盟（UCI）不採取行動的話，我會跟車隊追究。」

雲達普爾續指此插曲未有令他掃興：「但我當時正以時速50公里速度衝刺，這不可接受。那個水樽或許有半公斤重，我感覺就像被石頭打中一樣。」

而且這並非他今次賽事唯一受襲經歷，有攝影師拍到雲達普爾在比賽途中被觀眾潑灑液體，他在賽後訪問中也提到：「觀眾扔啤酒同樣是不可接受，但那是另一回事，這些都是我們需要採取法律行動的事情。」