歐聯8強｜PSG兩回合5：4淘汰阿士東維拉　巴塞5：3踢多蒙特出局

歐聯周二（15日）舉行8強次回合賽事，阿士東維拉雖在主場以3：2擊敗巴黎聖日耳門（PSG），但由於首回合以1：3落後對手，兩回合合計以4：5出局。同時間作賽的多蒙特，由古拉斯（Serhou Guirassy）完成帽子戲法，以3：1勝巴塞隆拿，惟首回合以0：4敗於對手，兩回合合計以3：5被淘汰。



阿士東維拉對PSG的賽事，上半場11分鐘，夏基美（Achraf Hakimi）為PSG率先入球。於28分鐘，紐奴文迪斯（Nuno Mendes）在奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）助攻下拉開比數至２：０。至34分鐘，泰利文斯（Youri Tielemans）為維拉追回一球，半場打成1：2。

下半場，維拉加強攻勢，於55分鐘及58分鐘，分別由約翰麥甘尼（John McGinn）及干沙（Ezri Konsa）建功，以3：2反超前對手。

古拉斯完成帽子戲法

多蒙特對巴塞隆拿的賽事，上半場11分鐘，古拉斯（Serhou Guirassy）主射12碼破網，為多蒙特先開紀錄。換邊後，古拉斯（Serhou Guirassy）於49分鐘梅開二度。至52分鐘，賓斯拜尼（Ramy Bensebaini）的烏龍球為巴塞破蛋。至76分鐘，古拉斯再下一城，將比數改寫至3：1。