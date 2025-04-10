艾馬利歐聯領維拉倒戈PSG末段功虧一簣未氣餒：我們相信維拉公園

歐聯（又譯歐冠）8強首回合，阿士東維拉主帥艾馬利（Unai Emery）倒戈巴黎聖日耳門（PSG），末段再失一球下領軍作客以1：3落敗。

差距由一球變兩球，他與麾下球員仍充滿戰意，認為次回合能在主場扭轉劣勢：「我們相信維拉公園。」



艾馬利率隊倒戈PSG首戰，以1：3落敗。（路透社）

艾馬利倒戈PSG失利

艾馬利曾在2016至2018年執教巴黎聖日耳門，被解僱後教過阿仙奴，並在2022年成為阿士東維拉教頭。他帶領維拉戰績穩步上揚，上季獲英超第4名，時隔41年率球會重返歐洲頂級賽事。

今次率隊倒戈，維拉由羅傑斯（Morgan Rogers）在35分鐘先開紀錄，觀眾席上的威廉王子開心慶祝，但PSG僅4分鐘後便由杜爾（Desire Doue）扳平。格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）49分鐘射入精彩一球助PSG反超前，維拉將帥似乎都不急於爭取入球，彷彿希望留待回到維拉公園才追回一球差距，不過如意算盤末段被打破，紐奴文迪斯（Nuno Mendes）補時階段建功，助PSG 3：1反勝。

基華拉斯基利亞下半場展現個人能力破門。（路透社）

「PSG的第三球沒有重大改變」

身為戰術大師，艾馬利當然深知1：2與1：3之間的微妙差距和心理影響，賽後立即說：「第3個入球沒有重大改變（The third goal doesn't change a lot），落後1：2時，我們已在想要贏次回合賽事。我們仍有機會，我真的為球員感到自豪。」，他最後還是忍不住露口風，「我們踢得非常好，差點就能取得理想結果」，可見艾馬利原本確是希望作客守住1：2戰果。

維拉今季歐聯主場未嘗敗績，聯賽階段更曾以1：0擊敗拜仁慕尼黑，近17次主場各項賽事錄得11勝6和。艾馬利相信球隊回到主場會有更出色表現：「下周回到主場作賽，對我們也會是一次巨大挑戰，但在維拉公園得到主場球迷支持，會讓我們更加強大。」

維拉今季主場表現出色，艾馬利相信球隊能在次回合扭轉局勢。（路透社）

「我們相信維拉公園」

他續稱：「我們相信球迷，相信維拉公園，也相信球員會在下周踢出最佳表現。我們絕對有能力扭轉局勢，事情仍未結束。」

維拉今場入球功臣羅傑斯同樣未有失落：「更衣室裏充滿戰意，我們沒有什麼可輸，最初便沒有人認為我們能贏，那為什麼不放手一搏呢？」

羅傑斯表示球隊未有因落敗而失去戰意。（路透社）

歐聯8強首回合賽果

4月10日

巴黎聖日耳門 3：1 阿士東維拉

巴塞隆拿 4：0 多蒙特



4月9日

拜仁慕尼黑 1：2 國際米蘭

阿仙奴 3：0 皇家馬德里

