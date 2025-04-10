荷里活一線女星素顏清唱阿仙奴會歌引熱議　42歲兩孩母顏值仍巔峰

歐聯八強夜阿士東維拉獲王儲威廉王子父子加持，前一日出戰的阿仙奴，也有個超級球迷——荷里活一線女星Anne Hathaway。



她近期頻頻向阿仙奴「示愛」，愛隊歐聯主場3：0擊敗皇馬，Anne Hathaway一日後竟素顏出鏡，清唱形同阿仙奴會歌的《The Angel（North London Forever）》，引發網民熱議。



Anne Hathaway素顏出鏡清唱相當於阿仙奴會歌的《The Angel（North London Forever）》。（IG）

阿仙奴秘密狂迷去年首表態

這位早年憑電影《走佬俏公主》（The Princess Diaries）、《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）走紅多年的女星，在美國出生和成長，跟阿仙奴看來風馬牛不相及，直到2024年她為電影《The Idea of You》宣傳，才揭開她一直支持阿仙奴的秘密。

她和電影男主角Nicholas Galitzine接受不同傳媒視像訪問，Nicholas分心看了一下電話後突然開心地說：「1比零」，「杜沙特」，他的舉動令身旁的Anne Hathaway抓緊座椅扶手，她似乎也看向比賽畫面確認，然後雙手握拳、閉上眼睛高叫：「嘩，愛你（wooah, love you）！」

Anne Hathaway去年在受訪期間慶祝阿仙奴入球一刻。

受訪期間為這場比賽激情慶祝

激動的兩人要花幾秒時間平復心情，才冷靜下來向記者解釋，「對不起，我們是同一支球隊的球迷，而現在有場比賽正在進行，對上一個訪問期間他們入球了。」記者追問二人支持的是什麼球隊，Anne Hathaway回應說：「阿仙奴」，她似乎深怕那位美國娛樂版記者不認識英格蘭球隊，於是補上一句：「那是英格蘭超級聯賽英式足球隊（English Premier League soccer）」，又說：「我們正處於艱辛的一星期」。

這才揭露來自倫敦的Nicholas Galitzine和Anne Hathaway一樣支持阿仙奴。她和Nicholas做緊訪問仍看得如此肉緊的比賽，其實是阿仙奴英超2：0作客擊敗狼隊一戰。那場比賽戲碼不強，但阿仙奴在那個星期先是不敵阿士東維拉，失去聯賽榜首位置，繼而在歐聯不敵拜仁慕尼黑八強止步。由此可見Nicholas和Anne Hathaway確是阿仙奴忠實球迷，可惜上季阿仙奴還是以兩分之微失落英超冠軍。

Anne Hathaway去年在受訪期間慶祝阿仙奴入球一刻。（影片截圖）

獲杜沙特親自回覆高呼：I am shaking!

她一直是個秘密廠迷的消息一出，阿仙奴球迷和網民已不停為她改圖，而她亦開始光明正大表達對阿仙奴的支持。她雙手握拳慶祝杜沙特入球的畫面在網上瘋傳，之後還有後續，杜沙特向她拍片回應說：「Hey Anne，我真的很喜歡我入球時你那慶祝，請繼續支持我們，希望我們很快可以看到你到訪酋長球場（阿仙奴主場）。」

Anne Hathaway在電視早晨節目收到這個驚喜時，開心到有點手足無措，甚至說「我全身都在震（I am shaking）」來表達她有多緊張。

Anne Hathaway早前穿上阿仙奴作客球衣賀沙卡復出。（IG）

素顏高唱阿仙奴會歌引熱議

今季阿仙奴再次力爭錦標，無奈主將沙卡因傷缺陣超過3個月。沙卡4月1日在阿仙奴對富咸一仗復出即取得入球領軍贏波，Anne Hathaway首次在社交媒體公開自己穿上阿仙奴球衣的照片，她估計素顏上陣，戴上cap帽遮去雙眼，穿上阿仙奴黑色作客球衣，簡單一句：「7號，歡迎回來」，以及加上阿仙奴球迷之間心照不宣的縮寫打氣口號：「#COYG」（Come On You Gunners）。帖文獲超過170萬人讚好，阿仙奴官網也留言多謝她的支持。

阿仙奴昨晨歐聯八強首回合以3：0大勝皇家馬德里，Anne Hathaway的慶祝動作再次「升級」，42歲的她素顏上陣，皮膚狀態依然白滑嬌嫩，這位兩子之母美麗動人如昔。今次她穿上阿仙奴紅色主場球衣，大展歌喉清唱形同阿仙奴會歌的《The Angel（North London Forever）》，美妙的歌聲卻獲得不少負評，「Anne兄弟，這真是很難看下去」、「我剛才到底看了什麼？」「Anne出奇地令人不堪入目。」

希望這些負評不會影響Anne Hathaway對愛隊的公開支持，阿仙奴今季在歐聯一路高歌猛進，大家可能尚有不少機會看到這位超級廠迷更多慶祝影片。