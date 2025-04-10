歐聯｜王儲威廉帶喬治小王子到巴黎撐維拉　盼留父子歐戰重要回憶

英國王儲威廉王子（Prince William）向來是阿士東維拉忠實球迷，周三（10日）深夜維拉作客巴黎聖日耳門（PSG）的歐聯8強首回合賽事，他再次到場觀戰，今次身旁還有11歲長子喬治小王子（Prince George）。

威廉王子曾表示，在家中會跟三個孩子一同穿上維拉球衣看直播，今次還特地帶喬治到場支持愛隊，接受訪問時他表示孩子不一定要成為維拉球迷：「我希望他們能自己選擇支持的球隊。」



阿士東維拉今仗先開紀錄，威廉王子與長子喬治都激動慶祝。（Getty Images）

威廉盼與喬治留下父子重要回憶

阿士東維拉今季時隔41年重返歐洲頂級賽事，威廉王子一如以往穿上「幸運戰衣」撐愛隊，先入球的維拉今仗在巴黎王子公園球場終以1：3落敗，要晉級只能寄望次回合在主場扭轉戰局。威廉王子在觀眾席上亦由愛隊入球時激動慶祝，到之後接連失球到敗陣一臉失落。

賽前接受TNT Sports訪問，威廉王子笑稱因兒子在場感到十分緊張，「作為這一代維拉球迷，我想我們已有43年未體驗過這樣的事情了，我想讓喬治經歷一下作客歐洲頂級賽事」，並希望下次不用再等這麼長，「我認為創造這樣的回憶十分重要，今晚帶他（喬治）前來一同觀戰，對我來說是一件大事。」

威廉王子表示，希望與長子喬治一同留下重要回憶。（路透社）

穿幸運戰衣入場 為愛隊竟有迷信習慣

威廉王子補充，9歲的次女夏洛特（Princess Charlotte）和6歲的幼子路易（Prince Louis）都在家中，或許會通過電視看今場比賽。

日前他也分享自己的迷信舉動，除觀戰時會穿上「幸運戰衣」外，當球隊表現不佳時，威廉王子便會在家中快速走動，還會把三位孩子放到不同地方，希望能為球隊帶來好運。

喬治小王子看來也十分享受今次觀戰。（Getty Images）

對兒女選擇愛隊持開放態度

威廉三子女從小陪伴他看維拉比賽，但他自言沒有迫孩子支持愛隊，「一般來說我對他們支持哪支球隊持非常開放態度，當然我會有些偏見。他們也會看維拉的比賽，所以或許他們會支持維拉。」

威廉王子曾在2015年講述成為維拉球迷的原因及經歷：「讀書時我便迷上足球，想找一間球會支持。當時身邊的朋友都是曼聯或車路士球迷，我不希望『跟風』，想支持一支中游球隊，那能讓我有坐過山車的感覺。」

歐聯8強首回合賽果

4月10日

巴黎聖日耳門 3：1 阿士東維拉

巴塞隆拿 4：0 多蒙特



4月9日

拜仁慕尼黑 1：2 國際米蘭

阿仙奴 3：0 皇家馬德里

