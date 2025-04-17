歐聯8強｜國米兩回合4：3淘汰拜仁　阿仙奴合計5：1勝皇馬晉級

歐聯周三（16日）舉行8強次回合賽事，國際米蘭主場以2：2賽和拜仁慕尼黑；國米首回合以2：1領先，兩回合合計以4：3晉身4強。同時間作賽的皇家馬德里1：2不敵阿仙奴，皇馬首回合以0：3敗於對手，兩回合合計以1：5被淘汰。國際米蘭將在4強對陣巴塞隆拿，阿仙奴則對戰巴黎聖日耳門（PSG）。



國際米蘭對拜仁慕尼黑的賽事，兩軍上半場互交白卷。

換邊後，哈利卡尼（Harry Kane）於52分鐘接應哥列斯卡（Leon Goretzka）傳球破網，為拜仁打開紀錄。6分鐘後，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）建功扳平對手。於61分鐘，班捷文柏華特（Benjamin Pavard）改寫比數至2：1。至76分鐘，Eric Dier助拜仁再度追平，雙方打成2：2完場。

皇馬對阿仙奴的賽事，於上半場13分鐘，布卡約沙卡（Bukayo Saka）主射12碼不入，雙方於上半場互無紀錄。

下半場65分鐘，沙卡在米基爾馬連奴（Mikel Merino）助攻下入球，為阿仙奴打破僵局。但2分鐘後被雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）扳平1：1。 補時階段，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）也在米基爾馬連奴助攻下入球，賽事由阿仙奴以2：1勝出。