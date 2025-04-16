歐聯｜維拉力戰出局艾馬利仍感自豪　臨場調動失優勢遭質疑

歐聯8強次回合，主場的阿士東維拉一度落後予巴黎聖日耳門1：5，其後連入3球，可惜最終以4：5力戰而敗，維拉卻贏盡掌聲。倒戈的主帥艾馬利（Unai Emery）差點在履歷中留下精彩一仗，他為麾下的精神感自豪，但艾馬利的調動卻惹人質疑。



阿士東維拉在歐聯8強次回合，主場連入3球下未能平反敗局。（路透社）

歐聯｜阿士東維拉力戰憾負PSG出局 拉舒福特神勇卻前途未卜

阿士東維拉在主場出擊，次回合力爭扳回敗局，開賽不足半小時兩度失守，維拉如夢初醒，泰利文斯﹑麥甘尼﹑干沙各建一功，反超前3：2，距離總成績追平只差一球，可惜遲遲未找到第4球，結果兩回合以4：5飲恨，8強止步。

「我為球隊的表現感自豪。」倒戈的維拉主帥艾馬利如此說道，即使無緣4強，這名西班牙人依然滿意，「我們的表現出眾，球員跟隨部署而行，我對麾下的努力感高興﹑自豪及安心。」

艾馬利視歐聯為試煉場，希望來季再有機會挑戰歐聯舞台，「征戰歐聯，是挑戰球隊的實力，我們今天交出了最佳的表現，與晉級還是差一點，就如PSG的攻守轉換確實發揮較好。歐聯8強展示我們的進步幅度，希望來年有機會再戰歐聯，再展示我們的能力。」艾馬利表示希望今夏增加一些新兵，來季捲土重來。

阿士東維拉現時在英超排第7，距離第5位的曼城只差1分，英超尚餘6輪賽事。

即使出局，主帥艾馬利依然滿意球隊表現。（路透社）

艾馬利調動惹懷疑 換走麥甘尼是「衰到貼地」

雖然艾馬利盛讚麾下發揮，但他的調動卻惹來爭議，先在66分鐘換出入球功臣麥甘尼，然後76分鐘再換走表現活躍的拉舒福特，而維拉的進攻明顯未如之前般水銀瀉地。自拉舒福特2月加盟維拉後，奧尼屈堅斯的位置再被動搖，連續3場擔任後備，今仗76分鐘才入替，上陣不足20分鐘未有建樹，連一腳射門都沒有，最終未能找到第4個入球。

拉舒福特被換出後，維拉攻勢不及之前。（路透社）

屈堅斯上場英超對修咸頓後備入替建功，賽後直言對先列後備感不滿，但這是領隊的決定。前屈福特前鋒甸尼（Troy Deeney）認為艾馬利的排陣奇怪，拉舒福特甚少出任正中鋒，而更有可能失去屈堅斯，這名29歲的英格蘭前鋒今季在各項賽事為維拉交出15球及12個助攻。

屈堅斯後備入替並無建樹。（路透社）

即使隊長麥甘尼有黃牌在身，網民對艾馬利的決定甚有意見，直斥這個調動是「衰到貼地」（Abysmal），更是有史以來最差的調動。麥甘尼今仗貢獻一射一傳，7次參與進攻﹑6次取回球權﹑4次傳送至對方三閘線﹑3次在對方禁區觸球等數據，加上他的侵略性﹑無窮無盡的體力及永不言棄的精神，支撐維拉的進攻。

麥甘尼今仗交出一傳一射，因為黃牌在身被調離場。（路透社）