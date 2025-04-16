歐聯｜阿士東維拉力戰憾負PSG出局　拉舒福特神勇卻前途未卜

歐聯（又譯：歐冠）8強次回合，阿士東維拉主場3：2反勝巴黎聖日耳門（PSG），不過兩回合總比數4：5被淘汰，無緣晉級4強。

從曼聯借來的拉舒福特（Marcus Rashford）今仗表現搶眼，幾乎在維拉公園力挽狂瀾，主帥艾馬利（Unai Emery）也大讚他的表現，但「福仔」在球隊前途未卜，一切取決於未來數周的情況。



拉舒福特今場表現大勇，幾乎帶領維拉在主場反勝。（路透社）

阿士東維拉首回合作客以1：3落敗，艾馬利賽後便表示寄望回到主場反勝，他們今季歐聯主場未嘗敗績，近17次主場各項賽事錄得11勝6和。然而今仗迎戰PSG開局不利，到27分鐘已被攻入兩球，總比數落後至1：5。

眼看似乎無力回天，拉舒福特策動攻勢並拉走防守球員，由泰利文斯（Youri Tielemans）在34分鐘為維拉追回一球，約翰麥甘尼（John McGinn）又在55分鐘遠射建功，追回至2：2。

干沙接應拉舒福特傳中，為阿士東維拉射成3：2。（路透社）

維拉連追3球仍出局 艾馬利兩調動受質疑

今場表現非常搶眼的「福仔」，在左路反擊推大位起腳幾乎射破當拿隆馬十指關，博得角球後，又在右邊連過兩人，殺入禁區後助攻予守將干沙（Ezri Konsa）破門，助維拉今場3：2反超前，總比數追至4：5，當時仍只是比賽的57分鐘，尚有足夠時間追平甚至反超前。

可是艾馬利之後作出兩個受球迷質疑的調動，66分鐘換出表演神勇卻有黃牌在身的約翰麥甘尼，76分鐘以奧尼屈堅斯入替拉舒福特，一連串換人操作後，維拉攻勢反而減弱了，未能再取得入球，即使以3：2保住歐聯主場不敗之身，力戰下總比數4：5出局。

阿士東維拉力戰出局，幾乎反勝晉級。（路透社）

拉舒福特表現搶眼 獲全場最高評分

維拉事隔41年重返歐洲頂級賽事，幾乎在主場反勝晉身4強，賽後艾馬利稱讚球隊表現，也大讚「福仔」表現出色，但未知他會否回歸曼聯，還是被維拉買斷繼續留隊：「我們都很高興，當他高興時我們便會高興。現在很難為之後計劃，要視乎現在及未來數周的情況。」

拉舒福特今場雖然沒有入球，但交出1次助攻，並有4次關鍵傳送、創造2次黃金機會，在whoscored、Sofascore等多個評分網站均獲全場最高分。

艾馬利表示未能確定拉舒福特未來。（Getty Images）

多位名宿如前利物浦前鋒史杜列治（Daniel Sturridge）也盛讚拉舒福特今場發揮：「外借之前，所有人都說他跟以往不同，已退步很多，但他證明所有人都錯了。」

前利物浦、維拉後衛禾諾克（Stephen Warnock）更指，不知為何艾馬利要將「福仔」換走：「我不知道他看到什麼，但他（艾馬利）錯了，當換人後便能感覺到節奏慢了下來。」

「福仔」今場多次威脅PSG後防。（路透社）

歐聯8強次回合首日賽果

阿士東維拉 3：2 巴黎聖日耳門（巴黎聖日耳門以總比數5：4晉級）

多蒙特 3：1 巴塞隆拿（巴塞隆拿以總比數5：3晉級）

