歐聯熱話｜謝德謙入場撐好朋友　PSG門將教練由港超教到歐聯

巴黎聖日耳門在歐聯8強次回合飽吃驚風散，驚險擊敗阿士東維拉晉級，把守最後一關的當拿隆馬救出不少險球，成為球隊晉級的功臣。這名意大利鋼門與謝德謙也有關係，事關PSG的門將教練保查（Borja Álvarez Buedo）早年曾在港超聯搵食，分別效力南區及東方，曾與他合作過的謝德謙今仗亦是座上客之一。



當拿隆馬全場造出5次撲救。（路透社）

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雖然巴黎聖日耳門在歐聯8強次回合作客2：3不敵阿士東維拉，PSG依然順利晉級，多得門將當拿隆馬，這名意大利門將貢獻5次撲救，一旦再度失守，戰局有可能被扭轉。

在維拉公園上演的精彩歐聯8強戰，已掛靴的前港足門將謝德謙也是座上客之一，更與一名PSG的教練合照，這名正是PSG的守門員教練保查，這名西班牙籍教練10年前曾經來港執教，擔任冠忠南區的守門員教練，當時南區門將就是謝德謙。

謝德謙與保查相見歡。（Facebook截圖）

謝德謙與保查相見歡，這名港足門將其後在社交網站分享，原來獲得保查的邀請入場觀戰，欣賞到如此刺激的一仗，更高興的是看到好朋友的生涯發展愈來愈好，如今提升至歐洲的最高舞台。

謝德謙笑言：「由係香港教港超冠忠南區去到而家教巴黎聖日爾（耳）門，由教謝德謙教到去當拿隆馬」，這個進程實在是「大癲」。謝德謙在2017年創下連續884分鐘聯賽不失球的紀錄，並維持至今，謝德謙直指背後的功臣就是保查，再一次感激對方才可創下這紀錄。

保查在2015年來港，他在南區擔任兩年半守門員教練，保查離開南區後，休息年半重返港超，加入東方，短暫效力4個月後，2019年11月離開香港球壇，加盟西班牙的艾美利亞，然後2021年加入安道爾FC，2023年7月轉投巴黎聖日耳門，與他合作的由鄭兆聰變安歷基。

保查曾經在港超執教。（Instagram截圖）