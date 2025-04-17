傑出運動員選舉︱何宛淇奪兩獎　曾覺輪椅是限制　原來也可追夢

去年在巴黎殘奧硬地滾球贏得兩金的何宛淇，今晚在「2024年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」奪得「香港傑出女運動員」，並與謝德樺當選「最佳運動組合」。她勉勵殘疾人士不要放棄，指自己當初也曾認為輪椅是限制，但原來是追夢的另一種方式。



何宛淇去年在巴黎殘奧硬地滾球項目贏得兩金，包括女子單人BC3級個人賽，以及夥拍謝德樺出戰混合BC3級雙人賽，這令她繼2022年後再度獲選「香港傑出女運動員」，與謝德樺當選「最佳運動組合」亦是實至名歸。

在巴黎殘奧硬地滾球BC1個人賽為港隊奪得第一金的龍子健，也在第一次被提名下就當選「香港傑出男運動員」。

龍子健（左起）、何宛淇和謝德樺去年在巴黎殘奧表現出色。（梁鵬威攝）

何宛淇在頒獎台上分享，指小時候認為輪椅是限制自己，到長大後才發現原來同一部輪椅，是自己追尋夢想的方式。「大家都問我是什麼驅使我經歷各種高低去追夢，最初一定是憑熱情，但當中一定有許多不快、懷疑自己的時候，但要有耐心給自己時間去進步。」

何宛淇也樂見自己與謝德樺、龍子健齊齊得獎，「想告訴殘疾人士，不要怕自己由小到大什麼也做不到，我也是這樣走過來的，慢慢找到自己有興趣的事，也可以發展出一片天，希望大家也能追夢，好好享受人生的旅程」。

謝德樺與何宛淇一起奪得最佳運動組合。（梁鵬威攝）

謝德樺則透過教練表示，對首度獲獎感高興，「在巴黎殘奧奪金才能獲獎，是很難得的事。」他指會與何宛淇繼續合作參與雙人賽，短期目標是5月的亞錦賽與年底的全運會。至於龍子健也透過教妳練稱，獲獎十分開心，希望在全運會衝擊金牌。