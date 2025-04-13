游泳｜何甄陶50自奪金嘆進步不簡單 麥世霆僅差0.02秒無緣破港績
撰文：趙子晉
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香港游泳代表何甄陶（Ian）連續兩日出戰「第68屆體育節香港長池游泳計時賽」，繼日前50米蝶泳摘銀後，今日（13日）轉戰強項男子50米自由泳，以22.15秒奪金，他滿意今日表現，坦言今時今日突破自己並不簡單，今次返港就是為了參加今次長池計時賽及下周的傑出運動員選舉。
何甄陶剛在周五（11日）返港，隨即出戰一連兩日的長池計時賽，今日出戰強項男子50米自由泳，決賽游出22.15秒奪金，兩日共摘一金一銀。
何甄陶今日造出的時間，與上年世界錦標賽創出個人最佳時間21.83秒，相差0.32秒，Ian對成績感滿意，「我剛在周五才返港，依然有點時差困擾，今日游出這個時間比想像中更快，游出21秒、22秒內的成績總是讓人滿意。」
何甄陶今次返港來去匆匆，完成兩日的長池計時賽，留待下周四的傑出運動員選舉後，將返回美國繼續訓練，希望在7月在新加坡舉行的世界錦標賽中，再度突破自己，「我當然想在新加坡的世錦賽再創出好成績，始終年紀漸長，要打破個人最佳就更加難，所以每次看到有進步時，已是對自己的一大鼓舞。」
即將在月底踏入28歲的Ian，強調以50米自由泳為主項，即使2028年洛杉磯奧運的游泳項目將增加6面50米金牌，自己只着眼在今年的賽事，未來的亞運會及奧運也暫不在計劃之中。至於會否在11月全運會參加自由泳以外的項目，Ian不排除可能，在世錦賽後再作打算。
麥世霆張心悅膺男、女最佳泳手
男子100米蛙泳的香港紀錄，近年由麥世霆與趙浩俊（Adam Chillingworth）輪流打破，今次長池計時賽趙浩俊未有參加100蛙。麥世霆在決賽與張智傑叮噹馬頭，結果游出1分00.97秒摘金，與自己所保持的香港紀錄僅差0.02秒。
麥世霆在兩日賽事中摘兩金一銅，同時當選今次賽事的最佳男泳手。最佳女泳手則由張心悅當選，這名港將摘下兩金一銀。
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