鳳凰徑行山｜第3段熱門朝聖路徑登凰鳳山　影雲海要留意兩項資訊

這段是十分熱門的大嶼山朝聖路徑，原因是既可以攀登上大嶼最高峰的凰鳳山頂，而終點又是大佛和寶蓮禪寺等名勝，一次過可以滿足多個心願。由於地勢較高，鳳凰經常隱沒於濃霧之中，建議於秋冬季節前往，天氣既不會太熱，霧又較少。

長度：4.5公里 時間：2.5小時



接近峰頂一段的石級高及膝，可以考慮帶備手杖協助，至於下昂坪一段，要接續下行數百級石級，應先鬆弛繃緊的腿部肌肉，緩緩下行。雖然在路上可遙望大佛，但切忌邊走邊觀望，下行時每步都要留神小心。

標距柱：L019 - L027

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導賞點

於伯公坳車站旁的石級小徑前行，留意部份山徑較窄。不久，便會到達一處較為平坦的山坡，見到涼亭可稍為休息。標距柱L022的地點又名為南天門；這個山脊座落於大嶼山的中部位置，在整個島分為南北兩面。遙望塘福的山脈上，有兩道峭壁，吹南風或西南風時，風從山峭間吹過，因此這個斜坡亦名為南天門。

離開南天門，向鳳凰主峰進發。鳳凰山高934米，是香港第二高山。位於鳳凰徑上的主峰高934米，名為鳳峰；副峰位於徑的右方，高918米，名為凰峰。離開最高點後，沿長1.2公里的天梯石階下降500米便會見到「心經簡林」和「觀日牌坊」，亦是本段的終點。

鳳凰觀日（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

寶蓮禪寺有「南天佛國」之稱，建於1924年。寺內有宏偉莊嚴的大雄寶殿和天王大殿等。每逢時節，都有善信於寺前進香祈福。寺內有齋宴，也有小食部，供遊人憩息。

天壇大佛於1993年12月正式開放。大佛端坐於木魚山頂，高26.4米，重250公噸。大佛底座分為3層，設有展覽，但需憑票入場。從廣場需步行260級石階到佛像蓮座。

攝影貼士 by Kelvin Yuen：在香港，934米的鳳凰山是一般市民能到達最高的山峰，因為香港最高山大帽山在930米以上全屬禁區。在山上望向東方是大東山，天氣合適時，在大東山及鳳凰山之間會形成雲海，此時就可拍攝雲海日出及銀河。若要拍攝雲海，最理想的季節是春節，當濕度充足（約95%）及風速低（2-3級）時較易遇上雲海。



香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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鳳凰徑第3段起點（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

交通資料

起點：乘搭新大嶼山巴士3M號（於東涌市中心或梅窩碼頭上車）、11號或23號（於東涌市中心上車），在伯公坳站下車。

終點：沿左方山徑步行至昂坪巴士總站，乘搭新大嶼山巴士2號（至梅窩碼頭）或23號（至東涌市中心）。



【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鳳凰徑第三段：伯公坳＞昂坪】

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