屯門元朗行山｜大欖涌路上行至大欖涌水塘大壩　打卡千島湖清景台

乙已蛇年廿九日，天文台預報天氣不佳會有雨，小組選了新界西山線，大欖起步行下千島湖，大欖村集合。

（出發時間：2025年2月26日）



早上天陰未有下雨，搭車到城隧轉263到屯門轉車站，下車後向下走，沿路走去大欖涌路，經天后廟到聯安新村遊樂場，等齊人9時30分起步經大欖懲教署，過橋沿路上行到大欖涌水塘大壩，到壩後走左邊往小欖方向，沿水塘旁漫遊，走過兩條副壩接回麥徑前行，到岔口上千島湖清景台拍照及大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後下山接回麥徑經西白虎坳到伯公凹，石級路下行大棠谷方向下大棠有機生態園，到達園區走左邊步至出口，再經指示走村路出大棠路搭小巴回元朗享用下午茶，今日走了12公里多，4個小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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