龍脊行山｜土地灣起步至打爛埕頂山、雲枕山 打卡絕美海景又易行
撰文：CATT’S BLOG
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踏入三月，天氣乍暖還寒，天文台預報今周不佳，會有雨，加上多位山友外遊，人腳不會太多，小組開線行龍脊，筲箕灣巴士站集合。
（出發時間：2025年3月5日）
早上與友吃過早餐，往巴士站搭9號巴士入土地灣，下車後整理一下拍張照，沿郊遊徑上行，經打爛埕頂山、觀景台下至岔口，轉入小路上行雲枕山至歌連臣山頂，在山頂打個卡沿山徑下山到馬塘坳大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休後沿郊遊徑引水道走一段再接山徑下山至龍躍徑出小西灣，今日走約9公里，4小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
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建議放入背囊的行山裝備：
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