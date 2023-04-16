大嶼山行山｜長沙大橋起步閒遊鳳凰徑第11段 路闊人少適合親子遊
撰文：雞丁暟遊天下
出版：更新：
今次走的路八成是引水道，最後一小段是經叢林下山，中段有一條樓梯可以在東涌道巴士站離開。引水道路闊人少，適合小朋友行，大人則可以考慮一口氣走鳳凰徑十段和十一段！
距離：5.1 公里；Google時間：1小時12分鐘
在東涌市中心乘11號巴士在長沙大橋下車，然後在對面的涼亭開始上山。沿路都是大路，遇到分支便右接上長沙引水道（鳳凰徑十一段）。
繼續往長沙引水道走。這裏開始旁邊有大樹遮蔭。中途還看見有白色的大菇。此樓梯為中途的退出點。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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見到瀑布就尾聲啦。下山路段是凹凸不平的碎石路。再走小段便開始下山。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】
鳳凰徑第11段易行嗎？
這裡是鳳凰徑最易走的路段之一，從車路走進林蔭山徑，會途經多條水澗，林蔭後是遼闊的海灣景色，遠望是芝麻灣半島及石鼓洲，近處則是水清沙幼、本地最受歡迎的泳灘之一──貝澳。（資料來自漁護署郊野樂行網站）
鳳凰徑第11段有幾長？
長度：4.5 公里；時間：1.25 小時。（資料來自漁護署郊野樂行網站）