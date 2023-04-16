大嶼山行山｜長沙大橋起步閒遊鳳凰徑第11段　路闊人少適合親子遊

今次走的路八成是引水道，最後一小段是經叢林下山，中段有一條樓梯可以在東涌道巴士站離開。引水道路闊人少，適合小朋友行，大人則可以考慮一口氣走鳳凰徑十段和十一段！

距離：5.1 公里；Google時間：1小時12分鐘



在東涌市中心乘11號巴士在長沙大橋下車，然後在對面的涼亭開始上山。沿路都是大路，遇到分支便右接上長沙引水道（鳳凰徑十一段）。

繼續往長沙引水道走。這裏開始旁邊有大樹遮蔭。中途還看見有白色的大菇。此樓梯為中途的退出點。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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此樓梯為中途的退出點，通往東涌道的巴士站。（雞丁暟遊天下授權使用）

見到瀑布就尾聲啦。下山路段是凹凸不平的碎石路。再走小段便開始下山。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】