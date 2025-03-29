鳳凰徑行山｜梅窩碼頭出發沿嶼南路上行　第一段易行短程可作熱身

鳳凰徑的起點和終點均位於梅窩，對於具富經驗的遠足人士來說，第一段沒有任何挑戰性，較為沉悶，甚至有人選擇直接乘車到第二段的南山作為起步點。樂觀一點來看，假如你想走畢全程鳳凰徑，那麼可以把這段作為熱身，讓身心都做好準備，以應付第二段的挑戰。

長度：2.5公里 時間：0.75小時



標距柱：L001 - L005

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於梅窩碼頭出發，沿嶼南路緩步向上走，會見到起點處有鳳凰徑的紀念碑。走在公路上，要留意來往的車輛。嶼南路兩旁是種植的台灣相思樹，沿途為行者擋去烈日。經過配水庫後，便會見到位於右方的梅窩谷地和銀鑛灣。

梅窩碼頭（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

梅窩谷地位於大嶼山的東岸，也是進出大嶼山的主要交通接駁點。梅窩被群環抱，中間低陷平坦如窩；區內有大地塘、白銀鄉、梅窩舊村、鹿地塘、涌口五村，村落的分佈恍如五瓣梅花，故有梅窩之稱。

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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南山樹木研習徑長440米，走畢只需30分鐘。沿途介紹了共18種樹木，包括鳳凰木、血桐、鴨腳木、八角楓等。

交通資料

起點：於中環碼頭乘渡輪前往，快速船航程約為30分鐘；或於東涌乘新大嶼山巴士3M號，於總站下車。

終點：於南山營地站乘搭新大嶼山巴士1號、2號、3M號、4號巴士返回梅窩碼頭；或乘搭新大嶼山巴士3M號返回東涌市中心。



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鳳凰徑第一段：梅窩＞南山】

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