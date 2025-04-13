釣魚翁行山｜廟仔墩上345米釣魚翁頂　落布袋澳回將軍澳轉車

周三天氣晴朗，天色良好，小組去行釣魚翁，清水灣五塊田集合。

（出發時間：2025年3月19日）



早上與友在牛池灣吃早餐，飽餐後搭91號巴士入五塊田，人齊後拍過大合照，釣魚翁位於清水灣半島，山高海拔345米，由北面看釣魚翁，山峰尖峭，全港三尖之一。由郊遊徑上行，初段都是石級路，不難走，走一段離開郊遊徑轉上林路，經廟仔墩上345米釣魚翁頂，山頂有些石景可供拍照，拍照後沿山路下山到郊遊地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 29

休後續走郊遊徑，經蝦山篤、田下山下山出大坳門路，步至布袋澳村路口等小巴回將軍澳轉車，今日走了9公里多，四個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 19

【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

+ 5

建議放入背囊的行山裝備：

+ 13

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】