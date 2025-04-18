歐霸8強｜曼聯兩回合7：6淘汰里昂 熱刺合計2：1勝法蘭克福
撰文：蕭通
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歐霸盃周四（17日）舉行8強次回合賽事，曼聯於法定90分鐘以2：2賽和里昂，雙方首回合亦打成2：2。經加時作賽，曼聯將總比數改寫成7：6，得以躋身4強。
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曼聯對里昂的賽事，上半場10分鐘，文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）在加拿祖（Alejandro Garnacho）助攻下，為曼聯先開紀錄。上半場補時階段，達洛治（Diogo Dalot）建功，曼聯半場領先2：0。下半場71分鐘，里昂由Corentin Tolisso入球破蛋。 78分鐘，里昂再下一城，將比數改寫至2：2。
兩軍加時作賽，里昂於105分鐘及110分鐘分別入球。至114分鐘，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）操刀12碼破網追回一球。6分鐘後，高比馬恩奴入球追平對手。至補時1分鐘，哈利馬古尼（Harry Maguire）攻入致勝球。
同時間作賽的熱刺憑蘇蘭基（Dominic Solanke）操刀12碼破網，作客以1：０法蘭克福；兩軍首回合打和1：１，兩回合合計由熱刺以2：1出線4強。
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