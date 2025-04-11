歐霸｜曼聯作客賽和里昂　奧拿拿兩度嚴重失誤　馬迪神預言應驗

賽前鬧出風雨，但曼聯門將奧拿拿沒有用行動來證明自己，反而兩次嚴重失誤，令曼聯在周四（10日）晚歐霸8強首回合作客以2：2遭法甲的里昂逼和。外界一片抨擊下，「紅魔鬼」主帥阿莫林賽後卻表明，無意棄用該名29歲門將。



奧拿拿成為今場主角。（路透社）

奧拿拿賽前接受訪問時指出，曼聯比今仗的對手里昂強得多，這評論惹來現效力里昂的前曼聯中場尼曼查馬迪大為不滿，這名36歲老將以「曼聯史上最差門將」來形容奧拿拿，認為這番言論若是出自舒米高、雲達沙或迪基亞口中，他尚可理解。

里昂中場馬迪（左）與曼聯教練團的費查聚舊。（Getty Images）

儘管阿莫林回應說傳媒斷章取義，馬迪沒有聽到奧拿拿完整的言論；奧拿拿在X（前稱twitter ）也辯解說並不是不尊重里昂，但賽前的唇槍舌劍，足令里昂眾將今仗踢得格外肉緊，而最令曼聯尷尬的是，球隊先失一球正是出於奧拿拿的失誤。

奧拿拿預判罰球失誤，皮球彈一彈地入網。（路透社）

時為25分鐘，泰亞高艾馬達（Thiago Almada）左路開出罰球入禁區，無人碰到皮球，奧拿拿卻判斷失誤，讓皮球直入網窩。其後里昂都是形勢佔優的一隊，但曼聯勝在把握力較佳，於上半場補時先由約羅（Leny Yoro）扳平，再於88分鐘，約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）接應般奴費南迪斯妙絕傳中頂入，反超2：1。

然而，當所有人以為曼聯可以先勝一仗，里昂卻在最後一擊扳平，當時奧拿拿面對正中射門卻接球甩手，卓基（Rayan Cherki）門前「執死雞」，令雙方踢成2：2完場。

在補時，奧拿拿撲波至身前，卓基「執雞」射入。（路透社）

曼聯主帥阿莫林賽後說：「（最後時刻失波）我們非常失望，我們應該有一球優勢迎接次回合的，但我們下場回到主場出擊，我們會力爭取勝。」對於奧拿拿連番失誤，他卻說：「當一個球員失誤，那是全隊的失誤，我們一向如此看待。」他又指不會就這樣棄用奧拿拿，「不，我們只會繼續做相同的事，努力訓練，迎接下一仗，嘗試找出最佳的11人陣容去贏出每場比賽。」

約羅攻入加盟曼聯後第一個入球。（路透社）

今季上陣23次終於「開齋」的約羅賽後則說：「如果我們贏2：1，信心自然會大一點；我們最後時刻失了球，令一切變得困難了一點，但我們還是得昂首迎接下一仗，我有信心可以在奧脫福贏波。」

曼聯今季在歐霸未嘗敗績，主場出擊更獲4勝1和，因此今仗雖然被逼和，晉級4強機會仍屬高唱入雲，且看下周的次回合能否繼續保持水準，一舉殺入準決賽。