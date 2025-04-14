英超｜曼聯收起奧拿拿出後備門將同樣送禮　阿莫林未決定歐霸正選

曼聯的正選門將奧拿拿（Andre Onana）近期頻頻失誤，周日（13日）英超作客紐卡素時改派後備門將貝恩迪亞（Altay Bayindir）把關，然而後者表現也不佳，更同樣失誤為對手送上大禮，紅魔最終在聖占士公園球場以1：4大敗。

主帥阿莫林（Ruben Amorim）賽後解釋，今仗收起奧拿拿是希望讓他暫離壓力，但未決定香港時間周四深夜對里昂的歐霸8強次回合賽事派出哪名門將出戰。



曼聯今仗收起早前表現不佳的奧拿拿，然而後備門將貝恩迪亞同樣演出一般。（Getty Images）

更換門將同樣送禮

奧拿拿自上季加盟曼聯後，便經常因低級失誤成為外界焦點，今季雖有所改善，但上周在歐霸8強首回合作客2：2賽和里昂一仗，他兩次失誤導致曼聯由贏變和，今次對紐卡素賽前，便指遭棄用而未有隨隊北上。

然而貝恩迪亞的英超地標戰，表現卻乏善可陳，他全場僅錄得2次撲救，更在後段因一次長傳失誤而被對手射入，令曼聯作客大敗1：4，在whoscored、Sofascore等多個評分網站，都與同樣失誤送大禮的馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）列為全場最低分。

馬沙拉奧（右）今仗也有一次失誤導致失球。（路透社）

阿莫林：失誤是球隊問題而非個人

特地更換門將卻同樣「派膠」，阿莫林賽後未有責怪貝恩迪亞：「今場我們很多失誤，給予對手信心並導致他們入球，這是整支球隊問題而非個人。」

他又解釋為何今仗收起奧拿拿，而且未有讓後者隨隊前往紐卡素：「因為即使他不上陣而是坐在後備席，攝影機還是會對着他，他仍會受到壓力。因此對我來說，要不讓他上陣，要不讓他留在家中。」

阿莫林解釋今仗未有讓奧拿拿隨隊出戰，是希望對方能暫離外界壓力。（Getty Images）

阿莫林續指這是正常情況，也是給予貝恩迪亞的機會：「我已跟奧拿拿解釋過，我認為他沒有意見。」

曼聯周四深夜將跟里昂上演歐霸8強次回合賽事，是他們今季唯一爭標機會，被問到屆時會派哪位門將出戰，阿莫林未有給出確實答案，僅表示會派出他心中最佳十一人，但指奧拿拿明天會如常訓練，為里昂一役備戰。