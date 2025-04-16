曼聯大換血看中荷蘭搶手貨　今夏增兵成敗關鍵全在歐霸｜足球轉會

曼聯今季在易帥後頹勢未止，今年夏天難免又來一場大換血。中場艾歷臣老退勢將離隊，卡斯米路更是新老闆拉傑夫多次開名提及的「高薪低效能」，隊長般奴費南迪斯一人獨力難支。



紅魔為活化中前場，被指看中荷蘭21歲球員沙維西蒙斯（Xavi Simons）。此子今年冬天才以5000萬歐元從巴黎聖日耳門加盟RB萊比錫。



傳曼聯有意加入沙維西蒙斯爭奪戰。（Getty Images）

曼聯中前場來季勢換血 看中荷蘭搶手戰將

沙維西蒙斯出身巴塞隆拿青訓，之後為巴黎聖日耳門及PSV燕豪芬效力，2023/24被外借到RB萊比錫後發揮出色，到今年冬天被正式買斷。

他下周將迎來22歲生日，能勝任進攻中場或左右翼鋒，是RB萊比錫進攻核心之一，上季沙維西蒙斯在德甲貢獻8入球13助攻，今季則有9入球及5次助攻。

沙維西蒙斯被指獲多間大球會看中。（路透社）

財困成增兵障礙

英國《每日郵報》指，這位荷蘭球員可能會在夏天被出售，拜仁慕尼黑、曼城及利物浦都一直在關注沙維西蒙斯，目前他在轉會網站transfermarkt的估計身價為7000萬歐元。他被指獲多間大球會看中，預計夏天會成為轉會市場搶手貨。

報道指曼聯已有一份夏季轉會增兵名單，包括葉士域治的利安戴納（Liam Delap）、狼隊的根夏（Matheus Cunha）等，沙維西蒙斯亦是其中一員，但紅魔近年陷入財困，2月宣布再次大規模裁員，又取消多項員工福利「縮數」，若想增兵重建球隊陣容便需騰出資金，例如放走加拿祖、高比馬恩奴等年輕球員。

「手榴彈王」戴納之子利安戴納，近期盛傳會加盟曼聯。（路透社）

歐霸成敗舉足輕重

曼聯或許已經慳無可慳，今季在歐霸成敗或主宰他們今夏在轉會市場闊綽程度。曼聯今季英超戰績不濟，目前僅排英超第14，唯一可爭的就是仍未出局的歐霸。這項歐洲球會次級賽事收入和獎金雖遠不及歐聯，最大好處是若成功奪冠，便可獲下季歐聯入場劵，相當於獲得逾億歐元收入，為曼聯帶來增兵關鍵資金。

曼聯將在周四（17日）深夜的歐霸8強次回合面對里昂，首回合雙方以2：2握手言和。