歐霸8強｜曼聯神奇反勝堪比99年歐聯決賽　阿莫林大膽舉動創奇蹟

假如你眼見曼聯在歐聯8強多打一個卻戰至加時110分鐘反而落後到2：4，於是熄電視倒頭大睡，那麼你便錯失了「紅魔鬼」之後十多分鐘內的3個入球，錯失了他們於主場以5：4反勝里昂，兩回合以7：6的神奇晉級，錯失了其主帥阿莫林在限米煮限飯下，扭盡六壬，最終創造出或許自1999歐聯決賽以後最峰迴路轉的一場經典戰役。



烏加迪（Manuel Ugarte）在10分鐘已先開紀錄，加上達洛治（Diogo Dalot）完半場前妙射得手，本以為曼聯早早鎖定了勝局，但里昂卻憑杜利素（Corentin Tolisso）及達利亞費高（Nicolás Tagliafico）於71及78分鐘連追兩球，雖然杜利素在完場前兩黃一紅被逐，但雙方法定時間戰至2：2平手，跟首回合的賽果一樣，因此要加時續戰。

里昂兩名下半場入替的後備兵，對曼聯構成非常大的威脅，前阿仙奴射手拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）的經驗，與馬歷克科芬拿（Malick Fofana）的速度，正好剋制曼聯年輕中堅約羅（Leny Yoro）及傷癒未回復佳態的勞基梳爾（Luke Shaw），阿莫林當時未有對策，結果科芬拿在加時先製造一次機會讓卓基（Rayan Cherki）禁區頂射入，及後又博得12碼，拿卡錫迪操刀中鵠，讓里昂射成4：2。

里即老將拿卡錫迪建功，一度將曼聯逼入絕境。（Getty Images）

幸運的是，卡斯米路及後在混戰中博得12碼，曼聯隊長般奴費南迪斯冷靜射入，為球隊在114分鐘追至3：4，也打下了一支強心針，重振士氣，也讓對手後防十分慌亂，埋下反勝伏線。

在戰術上，阿莫林在比賽末段有兩個大膽舉措，從結果而論，他也博贏了。其一是在86分鐘以明奈（Kobbie Mainoo）入替凱倫，並讓這名過兩天才20歲的中場串演中鋒。明奈特點是控球穩健，後上埋門偶有佳作，但他在阿莫林的陣式中位置卻有點尷尬，控制能力難比卡斯米路，硬淨程度亦不及烏加迪，相比下他在坦赫格時代更受重用。

曼聯的第1個轉捩點：明奈入替凱倫。（Getty Images）

阿莫林今場竟以明奈串演中鋒，也是無奈之舉，因為另一中鋒人選約舒亞舒克斯受傷，這也解釋了他何以要到比賽末段才捨得換走再一次乏善足陳的凱倫。該丹麥中鋒跟其他隊友到現在還是格格不入，甚至可以說，不少隊友都不太信任他，例如加拿祖左路推到窄位寧願浪射，也不考慮傳予中路，接着鏡頭便捕捉到凱倫氣憤得怒踢門柱的畫面。

明奈今場入替初時都有點迷失，但般奴扳回一球，令所有人都回魂下，他於120分鐘接應卡斯米路妙傳後，近門「熨」射得手，也令人回想起他去季攻入利物浦的妙射。

曼聯的第2個轉捩點：哈利馬古尼推前踢中鋒。（Getty Images）

阿莫林另一個大膽舉措就是將中堅哈利馬古尼推前踢中鋒，他以絕對的制空能力令里昂防線陷入混亂，接二連三地出錯，才有般奴及明奈的入球。當明奈為曼聯追平僅1分鐘後，馬古尼接應卡斯米路傳中，壓過對手頂成5：4，不單帶領曼聯晉級，也創造了一場堪比曼聯1999年歐聯反勝拜仁慕尼黑的經典。

曼聯4強將硬撼西甲的畢爾包，另一支英超隊伍熱刺亦晉級，將面對爆冷淘汰了拉素的挪威隊伍波杜基林特（FK Bodø/Glimt），英超雙雄能否會師決賽，實屬難料，畢竟這一個回合曼聯雖然神奇地淘汰里昂，但球隊無論攻守都有不少問題，阿莫林的煩惱，並沒有因為一場勝仗而一掃而空。

曼聯球迷終於可以瘋狂慶祝。（Getty Images）