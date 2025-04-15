英超｜奧拿拿頻失誤曼聯陷門將危機　傳有意買前阿仙奴門將救急

曼聯近期陷入門將困境，正選後備都出現「派膠」情況，英國《太陽報》指他們有意收購現效力修咸頓的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）救急，而多次被紅魔球迷口誅筆伐的主力門將奧拿拿（Andre Onana），則被指有機會轉戰沙特聯賽。



曼聯近期陷入門將危機，被指可能斟蘭斯達爾（圖）。（路透社）

奧拿拿自2023年夏天加盟後，便經常犯低級失誤引來批評，早前他便在歐霸8強對里昂首回合連續失誤，令球隊由贏變和。

日前曼聯對紐卡素一役，主帥阿莫林收起奧拿拿未讓他隨隊出戰，改任後備門將貝恩迪亞（Altay Bayindir）把關，但這位土耳其門將同樣表現不佳，下半場一次長傳失誤，直接釀成失球。

收起奧拿拿派後備的貝恩迪亞上陣，無奈效果同樣不佳。（Getty Images）

阿莫林賽後解釋，收起奧拿拿讓對方在家休息，是希望他能暫離外界壓力放鬆一下，但仍未決定本周稍後的歐霸8強次回合由誰把守大門。

《太陽報》指曼聯正在關注26歲的蘭斯達爾，他曾在阿仙奴有出色表現，現時效力的修咸頓已篤定降班，夏季極大機會離隊，現時韋斯咸亦有意羅致這位英格蘭門將。報道續指雖然有其他海外聯賽表示出興趣，但蘭斯達爾欲留在英超，力保自己在英格蘭國家隊的地位。

奧拿拿早前在對里昂的歐霸比賽連續失誤，引來不少批評。（Getty Images）

專職報道轉會消息的足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，早在2023年夏天便有沙特球會希望收購奧拿拿，但當時他只想加盟曼聯，現時沙特球會對奧拿拿的興趣仍未減退。

不過羅曼奴補充，球員或球會都未作出任何決定，奧拿拿本人亦希望能在對里昂一戰重回正選之位。

曼聯目前在英超僅排第14，所有國內盃賽悉數出局，歐霸是他們今季爭標唯一希望。若最終能在歐霸封王，他們亦可獲來季歐聯參賽資格。