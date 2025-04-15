意甲｜麥湯米尼梅開二度助拿玻里大勝　稱在曼聯長年遭錯用

麥湯米尼（Scott McTominay）去年夏天被母會曼聯賣至拿玻里後表現出眾，周二（15日）他意甲梅開二度，助球會主場以3：0大破安玻里，今季攻入8個聯賽入球創個人新高。

他近日接受The Athletics訪問時，表示之前在曼聯按安排在不當位置上，因而一直未能發揮出最佳實力。



麥湯米尼轉會拿玻里後表現出眾。（路透社）

今季轟8球 曼聯僅1人能比

18分鐘，麥湯米尼便在禁區頂遠射為拿玻里先開紀錄，56分鐘盧卡古擴大優勢後，麥湯米尼在61分鐘憑頭槌再下一城，助拿玻里以3：0擊敗安玻里。

拿玻里目前在意甲排第2，僅落後榜首的國際米蘭3分，麥湯米尼或轉會意甲首季便能贏得聯賽冠軍。他今季在聯賽已攻入8球，與曼聯隊長般奴費南迪斯成績一樣，但紅魔今季也只有般奴在聯賽有8球進帳，麥湯米尼的表現令曼聯一眾球員顯得黯然失色。

般奴費南迪斯是曼聯今季入球最多球員。（路透社）

指在曼聯一直被錯用

麥湯米尼今月初接受The Athletics訪問時，提到此前在曼聯被其他主帥錯誤使用（misprofiling）：「我的強項一直是衝入禁區入球，為對手製造麻煩，但我在曼聯被接排踢6號位（防守中場）或中堅，那絕不是我擅長位置。」

他6歲起加入曼聯青訓，20歲在曼聯一隊出道，當時普巴還在隊中，他承認不可能讓教練將自己放在普巴之前：「過去幾季，我開始更多地能夠殺入對方禁區，為球隊入更多波，上季是我表現最出色一季。」

麥湯米尼指過往在曼聯經常被安排在不當位置。（Getty Images）

2023/24球季，他為曼聯在英超攻入7球，隊內並列第3，但去年夏天被曼聯放售，時任主帥坦赫格之後承認，此舉是為了改善球隊財政。

然而曼聯近年收購球員表現持續不濟，高價收購的凱倫、安東尼等等遲遲未能擔起大旗，麥湯米尼表示：「他們總是會簽下一些無法符合人們期望的球員。我當時的心態便是時刻準備好，我一直希望證明自己的價值。」