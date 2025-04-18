歐霸4強賽程時間表｜曼聯列冠軍第三熱門　5月先客後主鬥畢爾包

歐霸四強賽程時間表出爐，曼聯會在香港時間5月1日深夜3時、即5月2日凌晨3時，踢歐霸四強首回合作客西甲的畢爾包；同一晚，熱刺會在主場對挪超球隊波杜基林特。歐霸四強次回合在香港時間5月8日深夜3時、即5月9日凌晨3時舉行，曼聯主場對畢爾包、波杜基林特主場對熱刺。

根據足智彩目前的賠率，歐霸盃冠軍頂頭大熱是2.45倍的熱刺，之後是2.7倍的畢爾包，曼聯是3.45倍的第三熱門。波杜基林特是首支打入歐洲賽四強的挪威球隊，暫以11倍列大冷門。



香港時間01/05（四）深夜3時 – 歐霸四強首回合

熱刺 vs 波杜基林特

畢爾包 vs 曼聯

香港時間08/05（四）深夜3時 – 歐霸四強次回合

波杜基林特 vs 熱刺

曼聯 vs 畢爾包

香港時間21/05（三）深夜3時

歐霸決賽