乒乓世界盃｜王曼昱激戰7局反勝張本美和　「1：3落後也沒放棄」

在澳門舉行的乒乓球世界盃，昨（17日）晚女單16強上演了一場精彩的比賽，中國球手王曼昱在落後局數1：3下連贏3局，激戰近1小時15分鐘，以4：3反勝日本球手張本美和。



在澳門舉行的乒乓球世界盃，女單16強，中國的王曼昱（圖）反勝日本的張本美和（圖）晉級。（新華社）

在澳門舉行的乒乓球世界盃，女單16強，中國的王曼昱（圖）反勝日本的張本美和晉級。（新華社）

張本美和入局快，更能把握到關鍵分，在首局打成8：8後，這位16歲日本球手連取3分，以11：8先下一城。第二局，張本美和乘勝追擊，王曼昱全面捱打。張本美和一度連取5分，拉開到7：2，最後以11：5再取一局，領先2：0。

在澳門舉行的乒乓球世界盃，女單16強，中國的王曼昱（圖）反勝日本的張本美和晉級。（新華社）

在第三局初段，王曼昱仍然不振，被張本美和打了一個3：0。不過，王曼昱韌力很強，慢慢追上來，在打成5：5平手後，王曼昱掌握主動，以11：7勝出，追成局數1：2。之後，王曼昱的戰意及狀態回來了，在第四局跟張本美和有來有往，打到「刁時」。張本美和以14：12險勝，局數領先到3：1。

在澳門舉行的乒乓球世界盃，女單16強，中國的王曼昱反勝日本的張本美和（圖）晉級。（新華社）

在澳門舉行的乒乓球世界盃，女單16強，中國的王曼昱（圖）反勝日本的張本美和晉級。（新華社）

在第五及第六局，26歲的王曼昱幾乎由頭帶到尾，兩局皆贏11：7，追成3：3平手。決勝的第七局咬得很緊，互有領先，王曼昱首先取得10分，以10：8領先有兩個match point。張本美和連救兩個match point追成10：10。最終，王曼昱贏多兩分，以12：10取勝，總局數以4：3反勝晉級。

經過約1小時15分鐘的激戰勝出，王曼昱十分激動，跪地慶祝，先用球拍掩臉，及後振臂。王曼昱說：「贏下最後一分，那一刻就是很激動，感覺非常不容易。」

在澳門舉行的乒乓球世界盃，女單16強，中國的王曼昱（圖）反勝日本的張本美和晉級，她賽後跪地慶祝。（新華社）

王曼昱賽後表示：「這場比賽非常非常精彩，我覺得雙方都打出了各自最好的水準和狀態，非常慶幸能夠贏下今天的比賽，真的非常刺激。一上來的時候感覺球館有些潮濕，自己有一些無謂失誤，而且一些發動也沒有打出來，隨着進程推進自己適應了之後，再加上咬下來了關鍵的第三局，給自己一個緩的機會。包括1：3落後的時候自己也沒有放棄，因為我感覺整個趨勢正在發生變化。」