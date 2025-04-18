曼聯「神劇本」絕地反勝　阿莫林歎一切皆可能　放棄英超專注歐霸

可能是今個賽季最跌宕起伏的一場比賽，120分鐘戰情如過山車般大起大落，真的是足球小說也不敢寫的「神劇本」。

曼聯在周四（17日）晚的歐霸八強次回合，主場加時以5：4擊敗里昂，兩回合計贏7：6。首回合踢成2：2，曼聯在次回合上半場連轟兩球，形勢大好，但下半場被里昂追成2：2，結果要踢加時。里昂完法定時間前有球員被逐，加時要以10人應戰，但驚喜地攻入兩球，在109分鐘時領先4：2。

在最後階段，落後兩球的曼聯如「師兄弟歸位」創造奇蹟，戰至最後一兵一卒的紅魔DNA爆發出來，那股永不放棄的精神重新降臨奧脫福夢劇院，夢迴1999年歐聯決賽，在8分鐘內攻入3球，包括哈利馬古尼在121分鐘頂入致勝的頭槌，助曼聯以5：4絕殺里昂，打入歐霸四強。



曼聯領隊阿莫林賽後也提起那場1999年歐聯決賽，他說：「我當時覺得球隊已經很累，你們在比賽都感覺得到，然後我們打多一個人但落後到2：4。你以為比賽已經塵埃落定，但在這裏，一切都未完。在這裏，一切皆可能發生。」

阿莫林補充：「這是一種可能帶來重大改變的時刻。有時我們只留意戰術及體能，但這些時間可以大大改變球員的心理及思想。」

曼聯目前排英超第14位，尚有6輪聯賽，難以靠聯賽排名爭取歐洲賽資格，另一方面降班無憂，所以他們自然地將全副心神放在歐霸。曼聯離歐霸冠軍只差3場比賽，先在兩回合的四強，遇上西甲的畢爾包。阿莫林說：「我們真的需要專注在歐霸，而在聯賽則會冒險用小將。我相信球迷都會明白，我們一定要專心歐霸。」

被問到對曼聯贏歐霸冠軍的信心，阿莫林說：「有，你可以在球場上看到的。在傷患問題下，我們需要運氣，將會很艱巨的。」

「這是一個獨特的時刻。我們都清楚，今季表現不好，受到的各種批評也是理所當然，但我們仍然有時間為今季創造一些獨特的東西。」