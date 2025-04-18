曼聯反勝里昂　四幕畫面激動人心　約羅奮不顧身　小球迷大悲大喜

曼聯在歐霸八強次回合創造奇蹟，加時下半場連入3球，主場5：4絕地反勝里昂，兩回合計贏7：6晉級四強，將與畢爾包爭入決賽。在今場比賽中，以下4幕人和事都令人留下深刻印象。



約羅奮不顧身用頭抵擋對手的射門。（網上片段截圖）

曼聯歐霸贏里昂｜約羅貼地式頭槌阻擋射門

19歲小將約羅（Leny Yoro）這個動作令人想起尼曼查維迪及菲爾鍾斯，似乎傳承了曼聯中堅那種奮不顧身的英勇精神。在下半場，約羅面對里昂的馬歷克科芬拿（Malick Fofana）失平衡倒地。馬歷克科芬拿打算起腳射門，約羅在失平衡下用手用腳盡力爬去，並剛好用頭封阻對方的射門。以前，維迪及菲爾鍾斯都試過這種貼地式頭槌「顏面擋球」封阻，以頭槌硬撼對方的腳下球。對於勝利，約羅賽後說：「其實，我還未明白發生了什麼事。我們是曼聯，曼聯一定要相信自己。」

曼聯在加時尾段連入3球反勝里昂。（x）

曼聯歐霸贏里昂｜小球迷心情大起大跌

這位小球迷的片段及截圖賽後在網上廣傳，他的反應見到足球的魅力，如此牽動人的情緒。當曼聯在加時落後時，鏡頭影到這位小球迷絕望地哭起來。當曼聯絕地反勝，鏡頭再影往他，見到這位小球迷十分激動，喜極而泣。短短十數分鐘，足球及曼聯為這位小朋友帶來大悲與大喜。

這位小球迷反應成為網上熱話。（x）

曼聯歐霸贏里昂｜馬古尼又做英雄

哈利馬古尼（Harry Maguire）挺身而出做英雄，相信這個畫面也不陌生。馬古尼近3個入球都是致勝的頭槌入波，包括足總盃對李斯特城在93分鐘的頭槌絕殺以及聯賽對葉士域治贏3：2的頭槌入球。馬古尼的曼聯生涯由天價後防領袖到地底泥，而離隊邊緣選擇堅持，憑默默不懈的努力贏回信任，再次成為球隊重要的一員，他就是一位球員的典範。他賽後表示，今場的勝利是球隊堅持不懈的成果，「這就是這個球場的作用，這就是奧脫福」。

馬古尼加時絕殺里昂。（Getty Images）

馬古尼加時絕殺里昂。（Getty Images）

曼聯歐霸贏里昂｜背後英雄卡斯米路

33歲的卡斯米路（Casemiro）近兩季表現下滑，被人批評速度及體能大不如前，但在今場歐霸八強，他彷彿回到皇家馬德里的巔峰時，尤其在加時下半場，以為他已經沒有氣力，但他才是反敗為勝的核心。曼聯反敗為勝的3個入球分別來自般奴費南迪斯、高比馬恩奴及哈利馬古尼，而3球背後皆來自卡斯米路。般奴的十二碼是卡斯米路所博回來的，馬恩奴及馬古尼的入球同樣是卡斯米路的助攻。在《曼徹斯特晚報》的賽後評分中，他獲得8分，與幾位入球功臣並列最多分。