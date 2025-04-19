桌球｜奧蘇利雲復出戰世錦賽　嘆近年失自信：今次能出賽已是勝利

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）自1月暫離賽場後，一直未確認何時重返球場。他日前決定在今年世錦賽復出，首輪將會面對冤家「機長」卡特（Ali Carter）。

49歲的「火箭」早前表示，近年飽受情緒問題困擾，更指身心皆受重創。今次復出接受訪問，奧蘇表示近期失去自信，幸在兩人幫助下決定重新站起來。



今年1月後，球迷一直未再見到奧蘇利雲在比賽出現。（Getty Images）

奧蘇利雲今年1月接連退出冠軍聯賽（Championship League）及大師賽（The Masters），至今未再參加任何比賽，包括缺席上月初在港舉辦的世界桌球大獎賽。

他今月初首度開腔，表示近年隨年齡增長，漸感在賽場上力不從心，以往奪世錦賽不費吹灰之力，但2020年再度封王時已是筋疲力盡，無法正常思考。

今次決定復出，他承認已意識到可能無法再回到巔峰時期：「6年前我嘗試了一種新的技術，那讓我無法再以過往的方式作賽，我也不知道如何回到以往水平。」

奧蘇利雲表示因年齡漸長而水準下滑，也因此失去自信。（Getty Images）

已49歲的「火箭」，近年也多次提及退役話題，他自稱已失去了本能與節奏，不確定現階段還能否解決這個問題：「但我會用數年時間，嘗試尋找能順利擊球的方法。現在情況很可怕——白波會做一些我以前從未見過的事。」

復出全因兩人鼓勵

奧蘇利雲表示，今次能夠復出是受到兩人幫助，一是長期幫助他的心理醫生Steve Peters博士，二是老對手之一鶴健士（Barry Hawkins）。

鶴健士是今次奧蘇利雲復出功臣之一。（Getty Images）

奧蘇指一個月前因為有點無聊，便拿出球棒練習：「有幾次是跟鶴健士打，不出意料地，他將我打到落花流水，但他告訴我：『你表現沒有你想的那麼差。』」

因為這句激勵，他堅持了下來並向Steve Peters尋求幫助，「他跟我說：『別想之後的事，只專注這個賽事吧，我會在那裏支持你。』對我來說，能夠在這裏（世錦賽）出賽已是勝利。」

已49歲的「火箭」表示，今次能夠出賽已是勝利。（Getty Images）

復出首戰即對冤家卡特

今次復出，奧蘇利雲在首輪便會面對卡特，兩人是桌球界有名的冤家，2018年世錦賽十六強時，奧蘇在擊球完畢回到座位途中，與走出來的卡特迎面肩撞肩，兩人更在場上公然口角。

他們在去年初的大師賽上再起衝突，賽後卡特抱怨奧蘇利雲在比賽場地「呻鼻涕」到地上：「坦白說那很嘔心，作為一名頂級而專業的運動員，我認為這行為令人無法接受。」奧蘇也在記者會上爆粗並舉中指，形容跟卡特這樣不友善的人比賽是惡夢，表示已20年沒跟卡特說話。

奧蘇與卡特相識多年，但兩人關係一般。（Getty Images）

不過奧蘇今次似乎暫時收起火爆脾氣：「卡特一位優秀球員，他有過幾個出色球季，最近也重拾狀態。今次交手他應該更大機會勝出，但如果我能有出色表現那便好了。」

兩人比賽分兩階段，分別會在香港時間4月22、23日晚上9時半開始。