世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲退賽華菲爾頂上 「一直渴望在港復出」
撰文：趙子晉
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啟德體育園正式揭幕，下周近來首個售票賽事「世界格蘭披治桌球大獎賽」，焦點必定落在兩名透過優才計劃成為香港居民的球手身上，當中「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）宣布因健康理由退賽，無緣首度以「香港人」身份主場出擊，其位置將由伊朗球手華菲爾（Hossein Vafaei）取代。
奧蘇利雲與特林普（Judd Trump，又譯卓林普）先後透過優才計劃成為香港居民，是下周在啟德體藝館上演世界桌球大獎賽的焦點所在。根據抽籤，兩名「港人」有望在8強碰頭，可惜這個夢幻對決必定落空。
大會今日（1日）接獲奧蘇利雲的通知，因為健康理由而退出下周的世界桌球大獎賽，奧蘇在聲明中表明，一直希望在香港復出，惟事與願違，「我非常遺憾未能參賽，我一直渴望在香港復出，並為此付出了最大努力，然而最終未能如願。衷心感謝主辦方與廣大香港球迷的支持。」奧蘇利雲今季第10次退賽後，其位置將由華菲爾頂上。
世界桌球大獎賽早前進行記者會，當時亦有播放奧蘇利雲的預錄片段，表示期待與香港球迷見面，而中國香港桌球總會主席羅永聰表示一直與奧蘇有聯絡，透露對方正在養精蓄銳，力爭以最佳狀態在香港示人。
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