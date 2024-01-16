桌球大師賽｜奧蘇利雲奪冠後與卡特掀罵戰　記者會上爆粗舉中指

奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）在香港時間周一（15日）反勝「機長」卡特（Ali Carter），事隔7年再次在桌球大師賽（Snooker Masters）奪冠，生涯第8次在這項賽事封王。

不過兩人在賽後記者會上突然互掀罵戰，奧蘇更大發雷霆「爆粗」，當記者談起卡特時奧蘇更加舉起中指，隨後離開會場。



「火箭」奪得生涯第23個「三大冠」錦標，不過比賽初段他發揮不佳，一度落後卡特3：6；之後奧蘇利雲連追3局，加上「機長」此時接連失誤，最後4局合計只拿到51分，最終奧蘇以10：7反勝奪冠。

奧蘇利雲（中）在倫敦桌球大師賽反勝卡特，第8次在這項賽事封王。（Getty Images）

賽後即場接受採訪時，「火箭」坦承今場表現未如理想，同時亦表示卡特給予他喘息空間以擺脫困境，言下之意是指對手也打得一般。

這兩名球手素來不和，今次決賽在場上及結束時未有發生太大摩擦，但彼此之間也沒有多少交流。賽後記者會上，卡特卻突然抱怨不止，並怒轟現場觀眾是「白痴」（morons）。

比賽結末後，奧蘇利雲與卡特（右）簡單地碰拳致意，但除此外兩人沒有任何交流。（Getty Images）

他稱看到奧蘇利雲在現場「呻鼻涕」到地上，擔心會被掃至地毯下，「坦白說那很嘔心，作為一名頂級而專業的運動員，我認為這行為令人無法接受。」

卡特再怒轟現場觀眾在他擊球時發出噪音：「觀眾席上有很多白痴，這真的令人難以置信。要擊敗奧蘇已經很困難，但當你準備擊球時，會有人大叫或是向你說一些很愚蠢的話，他們中一半人都無腦。」

48歲的奧蘇利雲亦火氣十足，在記者提起卡特時他豎起中指：「我不會理會他（I don’t give a f***），你知道他是什麼人，每個人都知道他是什麼人，他這個人有很多問題。這個人他X的為什麼對我有怨言？我不在乎。」

奧蘇利雲在記者會上舉中指。（Getty Images）

之後「火箭」仍不斷爆粗，稱卡特愈是這樣，自己便愈要不斷將其擊敗，「跟他這樣的人打桌球就是一場惡夢，他非友善之人，他在波檯附近給人留下的印象也不佳。我已說完要說的話，你們想寫什麼便寫吧，我他X的一點也不在乎，就這樣。記者會可以結束了吧？我想你們已找到頭條，是嗎？」奧蘇舉中指的照片，亦成為英國《每日郵報》及《太陽報》體育版頭條。

兩人在記者會上掀起罵戰。（Getty Images）

奧蘇利雲與卡特的積怨由來而久，「火箭」在記者會上亦表示已20年沒有跟「機長」對話，兩人最著名一次衝突，是在2018年世錦賽十六強上。

當時奧蘇正處於落後，在擊球完畢回到座位途中，與走出來的卡特迎面肩撞肩，兩人還在場上公然口角，有網民稱這可能是桌球史上場面最激烈的時刻之一。