奧蘇利雲名下公司控告世界桌球管治機構壟斷　索賠近億港元

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）日前突然因健康理由退出大師賽（The Masters），已引來外界關注。周日（12日）多間英國媒體再報道，他名下的公司NST Worldwide控告世界桌球管治機構壟斷市場，索賠1020萬英鎊（約9700萬港元）。



奧蘇利雲日前退賽引來多方關注。（新華社）

「火箭」去年經優才計劃成為香港居民，惟今季戰績未見起色，上年底出戰全英桌球錦標賽（UK Championship）首輪出局，日前又退出大師賽，桌球「三大賽」（Triple Crown）中已有兩項賽事無緣冠軍。

正當外界關注他近日頻繁退賽，《每日郵報》、《Metro》等英國傳媒報道，他名下的NST Worldwide控告世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）及世界桌球總會（WPBSA）壟斷市場。

NST Worldwide股東之一Jason Francis，同時是WSS主席。（官網圖片）

該公司創立於2022年，奧蘇利雲是僅有三名股東之一，另外兩人分別是世界老年桌球錦標賽（World Seniors Snooker，WSS）主席Jason Francis及律師Mayus Karia。ＷSS是WPBSA附屬組織，該賽事設最低參賽年齡為40歲，面對較年長及退役球手，且對球例稍作更改。WSS官網顯示，現時Jason Francis仍為主席。

去年11月，NST Worldwide宣布2025年4月舉辦4場名為「Snooker 900 Grand Slam」的比賽，並有8名球手參賽，包括大股東奧蘇利雲在內。Jason Francis希望在英國電視台轉播賽事，但WST僅批准其中2場。

NST Worldwide控告世界兩大桌球管治機構，讓股東之一的奧蘇利雲再受關注。（新華社）

現時桌球手想要參加其他組織舉辦的賽事，只可選擇不與WST賽程撞期的賽事，否則便會被罰款。接受《Metro》訪問時，Jason Francis直指該兩大組織壟斷市場：「WST對球手的限制是非法的，他們不允許任何競爭對手進入市場。我們認為WPBSA與WST合作，將其他人排除在外。」

他續稱市面上應有多於一名競爭者：「消費者及球手都應有選擇，球手不是WST的員工。」

韋德透露奧蘇利雲近況

奧蘇利雲是NST Worldwide三名股東之一，不過《每日郵報》指，他沒有參與該公司日常運作。「火箭」日前在冠軍聯賽（Championship League）失態後退賽，被指將球棒扔到垃圾桶，重要的大師賽又以健康為由退出，不免讓外界關注其精神狀態。

奧蘇利雲被指與今次訴訟無關。（新華社）

Jason Francis堅稱奧蘇利雲退賽與今次訴訟無關，而是考慮到精神健康；英國《太陽報》亦表示，該球手沒有參與今次訴訟。

傳奇球手「白旋風」韋德（Jimmy White）表示之後已跟奧蘇對話：「相信很多人都感到失望，但他是完美主義者。我昨天跟他談過，他很好，只是有些事情要處理，並覺得有些地方不對。奧蘇總是希望付出100%努力，希望他之後能到直播室解釋一下詳情。」

奧蘇利雲與韋德是親密好友。（Getty Images）

梅菲：他一直承受巨大壓力

「魔術師」梅菲（Shaun Murphy）雖與奧蘇利雲不時口角，但亦為後者說話：「他自1992年嶄露頭角後，至今一直處於這項運動頂端。雖然我也經常批評他在球場內外的滑稽行為，但我很清楚沒有人像他般承受如此巨大的期待。受到這麼多的曝光與關注，他必定為此付出代價，我希望他沒什麼大問題，能盡快回歸賽場。」