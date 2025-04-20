乒乓世界盃︱伊藤美誠反勝為敗　僅負中國蒯曼　決賽夢碎哭成淚人

在澳門舉行的乒乓球世界盃，昨（19）日女單四強由日本球手伊藤美誠迎戰中國21歲球手蒯曼，伊藤美誠在一度領先局數2：0下，終被反勝局數3：4出局，個人首度打入世界盃決賽的美夢破碎，賽後再次哭成淚人。



26歲的伊藤美誠在今屆世界盃分組賽未失一局，她面對世界排名第7的中國球手蒯曼，憑豐富經驗先連取兩局，但第三局突然狀態下滑，輸4：11被追近，第四局亦在最多拋開4分下輸掉，雖然及時拿下第五局「止血」，但兩人最終仍打成局數3：3，需要打決勝局。

伊藤美誠四強對中國的蒯曼。（Getty Images）

最後一局伊藤美誠開局已領先4：0，但竟慢慢被蒯曼收窄差距，結果在7：7後連失4分輸波，總比數以3：4不敵蒯曼，只能收穫銅牌。

伊藤美誠只差一步即可打入決賽。（Getty Images）

日本過去只曾有兩名球手打入世界盃女單決賽，2015年石川佳純不敵劉詩雯得亞，平野美宇於2016年則在中國隊缺陣下封后，伊藤美誠只差一步即可勇闖決賽、創下自己最佳成績，賽後她在媽媽兼教練伊藤美乃莉面前落淚，對此感到相當失望。

伊藤美誠在世界盃女單四強落敗。（網上截圖）

她受訪時紅着眼眶，坦言今場比賽已經盡力，但無奈對手的確比自己發揮得好，「這是我第一次連續5日都有比賽，決勝局領先4：0，讓我放鬆了，有點發呆，無法好好控制身體去打波。」

伊藤美誠認為自己必須繼續進步，「除非我能加強扣殺或其他特點，否則永不可能登頂；技術、戰術或所有事不止要做得準確，還要能重複地做到才可以。」

蒯曼職業生涯首度打入世界盃決賽。（Getty Images）

至於蒯曼則是職業生涯首度打入世界盃決賽，她半準決賽就已先淘汰隊友、世界排名第2的王曼昱，同樣是在落後0：2下反敗為勝，她決賽將迎戰「世一」孫穎莎，即中國隊已提前包辦本屆世界盃女單冠、亞軍。

卡達雲奴（右）在四強擊敗王楚欽（左）後相當激動。（Getty Images）

然而男單方面，世界排名第二的王楚欽四強以局數3：4不敵巴西好手卡達雲奴（Hugo Calderano），這位在巴黎奧運男單32強爆冷出局的球手仍飽受質疑，至今仍未曾獲得世錦賽、世界盃或奧運男單冠軍。

相反，今年2月以19歲9個月24天之齡成為史上最年輕「世一」的林詩棟，則輕取隊友梁靖崑殺入決賽，力爭個人首面世界盃男單金牌。