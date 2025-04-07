乒乓｜中國新星不講武德派蛋仁川賽男單封王　奪首冠仍毫無表情

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽，王楚欽﹑林詩棟等中國隊男單選手未有參賽，決賽同樣出現中國球手的身影，22歲的向鵬與主場的韓國球手李尚洙爭冠，結果以4：0橫掃對手封王，第二局更大勝11：0。來自浙江的向鵬就算首度WTT奪冠，手持獎座的他依然面無表情。



WTT仁川冠軍賽男子單打中，22歲的向鵬4強中唯一的中國球手，這名浙江人殺入決賽，與韓國主場球手李尚洙爭冠。雙方首局緊咬，向鵬以11：8先下一城，他逐漸上力，次局遙遙領先10：0。避免對手「炒蛋」是通常是乒乓場上的「行規」，向鵬沒有理會，次局最後一分扣球得手，11：0大勝再取一局，向鵬一口氣連贏17分，結果再贏11：3及11：4，直落4局擊敗李尚洙，首度贏得WTT賽事的冠軍。

向鵬奪冠後，有1000分進賬，世界排名由第22位跳升第13，創下個人生涯新高。

22歲的向鵬首度贏得WTT冠軍。（WTT X截圖）

向鵬與王藝迪一同奪冠，中國隊包辦男﹑女子單打冠軍。雖然首度封王，手持獎座的向鵬表情不多，無論是單人照﹑與王藝迪的合照﹑或是與球迷的自拍照，同樣保持一張「撲克臉」。

向鵬賽後接受訪問，說話同樣不多，對首次奪冠感開心，這是對自己的突破，他也不知道如何描述感受，就是感覺不錯。

2017年，向鵬在全運會團體賽與張繼科激戰飲恨，當年只得14歲的他逐漸為人認識，他在2019年及2021年再度成為世青賽男單冠軍，可惜升上成年組未能延續佳績，被林詩棟等師弟趕過。向鵬在仁川賽把握主力避戰的機會，以冠軍證明自己能力。