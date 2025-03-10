乒乓前國手徐克涉性侵停賽10年　指ITTF顛倒事實　聊天紀錄惹熱議

國際乒聯（ITTF）在6日公布文件，表示前中國國乒隊員徐克違反該組織的反騷擾政策，判罰停賽10年。



徐克曾效力八一隊，退役後轉任教練，並與韓國球手田志希結婚。他在周日（9日）晚發表聲明反駁指控，稱將「通過一切法律途徑維護自身權益」。



前國乒球員身陷性侵醜聞，他妻子是韓國球手田志希。（微博圖片）

ITTF指控徐克在2020年12月31日的一次跨年活動聚會結束後，邀請4名運動員到他房間飲酒。之後他又通過微信得知受害者房間號碼，隨後強行推開其房門，在對方拒絕下作出擁抱及將手伸入受害者褲子中等性侵行為。

徐克周日晚發表聲明，表示國際乒聯指控「嚴重顛倒事實」。他稱當時參加聚會的人陸續離去，有一名美國隊員提出想「再待一會」，提出讓徐克擔任教練並詢問薪酬問題，還咨詢徐克個人感情問題。

他表示明確拒絕後，對方仍通過語音邀請到房間內繼續探討，之後徐克進入對方房間短暫停留便回房，強調「全程不到1分鐘」。不過ITTF在6日公布的文件紀錄中，有雙方微信對話紀錄，內容與徐克所說版本不同。

在對話紀錄中，女方多次表示疲倦要睡覺，惟徐克指對方「不應該睏」，又詢問對方的酒店房間號碼，並叫對方開門，「再跟你聊一會兒」。

徐克聲明中的解釋，與ITTF公布的對話紀錄不同。（ITTF文件截圖）

根據ITTF公告，今次裁決在2024年12月17日發布，由於徐克在2022年11月2日起已被臨時停賽，因此他的停賽期到2032年11月1日完結。