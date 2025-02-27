乒乓｜王曼昱遭孫穎莎球迷辱罵　體育總局再譴責飯圈亂象反被吐槽

中國乒乓球界球迷經常水火不容，「飯圈」亂象問題持續，中國國家體育總局乒乓球羽毛球運動管理中心周三（26日）發表聲明，強烈譴責有球迷在乒乓球亞洲盃「侮辱、詆毀中國國家隊運動員」。

盛傳王曼昱是今次事件受害者，微博流傳不少影片中，她多次被現場的孫穎莎球迷辱罵及干擾。



乒乓球亞洲盃，王曼昱（中）與孫穎莎（左）的女單決賽，再次掀起「飯圈」亂象爭議。（新華社）

國家體育總局聲明譴責「飯圈」亂象

中國國家體育總局官網在26日發表聲明，指日前在乒乓球亞洲盃比賽現場出現「侮辱、詆毀中國國家隊運動員的言行」，「對此，國家體育總局乒羽中心表示強烈譴責」。

聲明續指，中國乒乓球隊始終堅決抵制「飯圈」亂象；乒羽中心將會與相關部門嚴厲打擊現場辱罵運動員的極端粉絲、借機煽動網民情緒的自媒體博主，以及辱罵、誹謗相關人員等惡意行為。

中國國家體育總局周三發表聲明。（國家體育總局網站截圖）

亞洲盃女單決賽 王曼昱疑被球迷辱罵

今屆乒乓球亞洲盃女單決賽，由「一姐」孫穎莎對上同來自中國的王曼昱，最終後者以4：0直落取勝，不過現場卻出現尷尬場面。

比陳夢在巴黎奧運女單決賽擊敗孫穎莎時現場的鴉雀無聲更甚，微博流傳多條影片，王曼昱除發球時被觀眾大叫干擾外，球迷似乎不滿王曼昱擊球落點過於刁鑽，在她比賽期間及休息時已多次大聲辱罵「你好髒！我好想打你」、「真他X的髒」；更有人在影片中明言要用噪音干擾，令她無法受訪，「不想看她升國旗，就想看孫穎莎升國旗」。

影片中有人表示要用噪音干擾王曼昱受訪。（微博圖片）

相關影片（微博）

飯圈亂象持續 網民不滿當局「空喊口號」

事件持續發酵，到國家體育總局發聲明譴責，再次在微博引來熱議。「飯圈」的「飯」來自英文「Fan」諧音，所謂飯圈文化本是指粉絲自發一起支持偶像的應援行為及文化，起源於演藝界，之後延伸到體育界。

孫穎莎是國乒「飯圈」最具影響力人物之一。（新華社）

粉絲過激的應援行為，近年已多次引起爭議和批評，孫穎莎正是「飯圈」最具影響力人物之一。她微博粉絲人數高達1008.1萬，在國乒選手中僅次於男單「GOAT」馬龍（1076萬）。孫穎莎與王楚欽的混雙拍檔被稱為「莎頭組合」（王楚欽暱稱為大頭），經常有支持者視兩人為一對，即演藝圈常見的「CP飯」（CP為Couple簡稱）。他們拍檔出戰混雙賽事，經常都會登上微博熱搜。

國家體育總局在今年1月中已表明要整治飯圈，稱是當前緊迫任務，不少運動員包括前男單「一哥」王楚欽，隨後解散微博粉絲群響應行動。

王楚欽在今年1月解散微博粉絲群。（新華社）

然而大量網民批評相關機構「每次都空喊口號」，因為在國家體育總局網站搜尋相關新聞，最早見到當局在2021年已表明要「加強對體育領域『飯圈』現象的治理」，至今似乎仍未有明顯改善。

此外，今次聲明中提到有自媒體博主「借機煽動網民情緒」，網民紛紛將矛頭指向不時批評孫穎莎的賀曉龍及杜立言等知名的體育博主，認為他們借此賺錢。查看賀曉龍微博，有相關文章已被標上「被限制廣告收益」。