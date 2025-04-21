李思穎全能賽帶傷突圍　一度反超奧運銀牌得主　摘銀仍演最佳一仗

「香港國際場地盃暨第十五屆全國運動會場地自行車測試賽」最後一日賽事，港隊單車手李思穎三日內第二次出戰全能賽，與前世界冠軍、日本的梶原悠未雙雙炒車，但兩人各自帶傷突圍搶分，鬥到最後一刻才分勝負。

雖然最終李思穎仍然不敵偶像，但在頒獎台已踏高了一級，且在這場讓總教練形容為生涯最佳一仗中，終於突破了自己。



李思穎在首日全能賽摘銅，兩日後再出戰同一賽事，她在率先上演的捕捉賽得第三，其偶像、日本的奧運銀牌得主梶原悠未（Yumi Kajihara）則得第一。李思穎之後在配速賽得第二，總成績也升上第二位。淘汰賽時李思穎衝刺不及獨立車手漢娜（Hanna Tserakh）只得第三，總成績維持次席；梶原悠未再次排第一，在積分榜拋開10分領先優勢。

李思穎於配速賽多次衝刺搶分。（袁志浩攝）

最後上演20公里共80個圈的記分賽相當戲劇性，本在積分榜第四位的漢娜首兩個衝刺圈都搶分成功，一度追至與李思穎同分。直至第30個圈，梶原悠未突然因與前車碰撞、連人帶車跌低，波及後方的李思穎，兩人相相倒地受傷，但經治療後都能繼續比賽，但漢娜已乘機獨佔第二位，李思穎跌落第三。

李思穎於全能賽記分賽時與梶原悠未炒車。（夏家朗攝）

第39個圈時另一位獨立車手伊琳娜（Iryna Chuyankova）成功超越主車群一圈得20分，頓時將李思穎踢落第四位，但李思穎在緊接兩個衝刺圈都有分落袋，重新升上次席。

在中後段李思穎更在港將梁寶儀協助下，與另外兩位日本車手突圍搶得20分，一度反壓梶原悠未排首位。可是梶原悠未始終是前世界冠軍，她之後帶傷獨自突圍拿下20分，終以總成績150分再度封后，李思穎以144分摘下銀牌，三日賽事共奪1銀兩銅。

李思穎再次不敵梶原悠未，但在頒獎台已踏高了一級。（夏家朗攝）

梶原悠未賽後坦言傷口十分痛楚，但比賽期間她只在右膝貼上紗布；加上兩日前已戰畢一場全能賽，已十分疲憊，但仍對令李思穎炒車感到抱歉。「她真的很強大，我很尊敬她，今天是一場硬仗。我很喜歡她，我們約定了到日本比賽時會一起吃壽司。」

梶原悠未膝頭受傷，只作簡單包紮便繼續比賽。（夏家朗攝）

李思穎就透露，自己在炒車後第一個反應是保護頭部，並隨即拿起單車繼續比賽，可見她今天對比賽或勝利特別執着。「比賽重新出發後追上去，腎上腺素有點高，那廿圈勇猛地衝，結果後邊爆偈了，但仍是一次很好的訓練。」

即使最終無法奪冠，今日的經歷仍對她相當重要，「這可能是我最大膽的一場全能賽，碰撞很多，之前會望着其他對手去踩，但今天只專注自己要做什麼。今天的一切就像是一塊模板，讓我之後能繼續跟着去做。」

香港單車隊總教練達海飛。（夏家朗攝）

單車隊總教練達海飛（Herve Dagorne）也形容，李思穎今天的比賽是他來港7年來最佳一仗，「這是她生涯最艱難的一仗，但也十分完美，能跟Yumi（梶原悠未）鬥得這麼難分難解，不論成績，她今天都成功了，而且我認為她生涯也邁前了一大步。」

李思穎則感謝梁寶儀為自己「破風」，但相比起自己靠隊友幫助，梶原悠未可獨力追趕主車群，也上了寶貴一課，「這證明我們仍有差距，是有點失望，但我會繼續努力。」

李思穎感謝梁寶儀（左）為自己「破風」。（夏家朗攝）