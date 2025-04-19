香港國際場地盃｜李思穎全能賽激戰摘銅　與世界冠軍偶像言談甚歡

「香港國際場地盃暨第十五屆全國運動會場地自行車測試賽」一連三日在香港單車館上演，香港隊領軍人物李思穎（Ceci）首日登場，在精英組女子全能賽激戰日本前世界冠軍梶原悠未（Yumi Kajihara）及中立運動員，最終摘下銅牌。

李思穎與梶原悠未在淘汰賽激戰至尾，Ceci滿意首日賽事的表現，賽後兩人在頒獎前言談甚歡，對方一句話滿足了李思穎「小粉絲」的心。



李思穎。（梁鵬威攝）

香港單車隊的領軍人物李思穎（Ceci）今日（19日）在將軍澳單車館登場，即使「香港國際場地盃」為UCI二級賽，來自日本的奧運銀牌得主、前世界冠軍梶原悠未（Yumi Kajihara）亦有參賽，與中立運動員、新加坡、馬來西亞、澳門及一眾港隊車手角逐精英組女子全能賽。

李思穎完成捕捉賽及配速賽後，Ceci位處三甲，與梶原悠未及中立車手漢娜（Hanna Tserakh）居前列。Ceci與偶像梶原悠未在淘汰賽留守至最後，經驗較豐富的梶原率先加速佔先機，李思穎以第二完成淘汰賽，與梶原同得110分，落後榜首的漢娜僅2分。

在決勝負的最後一項記分賽，李思穎5度搶得積分，惟未能超越梶原及漢娜，以121分摘下季軍，而梶原悠未反壓漢娜，以127分贏得冠軍。

李思穎在淘汰賽與梶原悠未激戰至最後。（梁鵬威攝）

與梶原由頭鬥到尾，李思穎滿意首日的表現，「表現比想像中好，尤其是前三項的發揮都不錯，在記分賽時因為分數接近，所以一直跟着Yumi（梶原悠未），節奏被她牽制，這一點都需要改善，不要把注意力放在她的身上。」

23歲的李思穎直言對淘汰賽印象最深刻，「與Yumi戰至最後一刻，當時已經十分疲累，多得現場車迷的打氣，直至最後一刻都嘗試挑戰她，賽後想過若自己（在最後一圈）較早起動，Yumi會否未能超越她。」Ceci強調，面對實力較強的對手，一直都跟着對方節奏是自己的小毛病，慶幸今次比賽的強度及參賽車手足夠，出現了小犯錯才可改善。

梶原悠未（中）反勝中立運動員，贏得香港國際場地盃女子全能賽冠軍，港將李思穎則獲銅牌。（梁鵬威攝）

李思穎今日完成女子全能賽後，明日轉戰捕捉賽、淘汰賽及麥迪遜賽，Ceci笑言換個想法舒緩自己的疲累，「當我出戰記分賽時，我想：『20公里都只是一圈新娘潭』，用不同方法分散自己的倦意，其實踩公路更疲累，而且其他對手也是相同的累。」

李思穎在頒獎禮前與梶原悠未聊天，即使二人言語不通，有時更動用手機翻譯程式，二人依然言談甚歡，「她約我遲些出戰日本盃時一起食飯，之前大家相約過，但最後沒有這回事，當然開心可以與她吃飯。」

李思穎與偶像梶原悠未頒獎前言談甚歡。（趙子晉攝）