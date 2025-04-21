香港國際場地盃｜張履檾成年組主場初體驗　感受世界之大更想追近

翻看香港國際場地盃的參賽名單，哥迪奧拿（Guardiola）的名字老是常出現，與曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）毫無關係，原來是港隊單車女將張履檾的英文名字，她的中文名同樣難度十足。

19歲的張履檾在「香港國際場地盃暨第十五屆全國運動會場地自行車測試賽」十分忙碌，今日（20日）連賽3項，當中精英組女子淘汰賽更有驚喜，以第7位衝線。當年因為李慧詩而「入坑」的她，雖然深知與世界仍有距離，仍然希望有朝一日可以大型運動會。



19歲的香港單車女將張履檾。（鄭子峰攝）

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對張履檾的第一印象，就是她別樹一格的英文名，Guardiola用在女孩子身上，看來有點有趣，再看她的中文名同樣不容易。

以曼城領隊哥迪奧拿的姓氏當作英文名，正好反映張父的喜好，張父是西班牙足球的忠實擁躉，熱愛到以西班牙名將的名字當成子女的英文名，Guardiola的兩個哥哥也是「名宿」，其中一人是希亞路（Hierro），而另外一個哥哥的名字，作為妹妹的Guardiola都說不出。

有別於其他普通的英文名，張履檾自出娘胎就掛上「哥迪奧拿」之名，並非所有人都識讀識串，Guardiola亦然，她小時候不喜歡這英文名，「因為我唔識串」，更一度想過改成普通的名字，但當她逐漸成長，她覺得自己的名字夠特別，然後就接受了。

張履檾是Guardiola所以衍生不少花名。（鄭子峰攝）

Guardiola這名字，足球迷除外也陌生，正正因為非所有人說得出她的名字，出現各種不同的叫法，「哥迪奧拿」、「堀地」、「瓜地」，最印象深刻的是「堀地」，「這是李思穎改的！」

Guardiola與李思穎私交甚篤，兩人時常在社交網站交流，Ceci就像大姐姐一樣，與Guardiola一起成長，「Ceci是好好的朋友及師姐，無論場上場外的軼事都會跟她分享，有時談到單車，她會很用心、詳細地解答，就像今日，她都有讚我踩得好。」

Guardiola經過戰績一般的首個賽日後，今日再戰女子捕捉賽、淘汰賽及麥迪遜賽3個項目。Guardiola在淘汰賽有驚喜，她與李思穎一度是場上最後兩名香港車手，結果第7名完成賽事，全靠自己的堅持，「對比其他車手，自己能力有限，每次衝刺完都好疲累，差不多『爆偈』，當刻跟自己說：『踩多腳啦！可能下個先被淘汰呢！』然後捱下捱下就取得第7。」

張履檾出戰女子淘汰賽，獲得第7的驚喜戰績。（鄭子峰攝）

19歲的Guardiola兩年前首踏香港單車館，當時出戰香港國際場地盃的青年賽事，今年「升呢」鬥成年組，與李思穎、前世界冠軍梶原悠未等車手同場較量，她直言甚有挑戰性：「今次賽事水平有別其他二級賽，車手水平高、速度快，自己轉戰成年組一年多，經驗尚淺，希望透過今次累積更多寶貴經驗。」

Guardiola雖然有一個與足球有關的名字，但沒有因此踏上足球路，小時候的她更是「肥妹仔」，甚少做運動。Guardiola初次接觸單車，就是2017年4月，正正是單車館，當年以觀眾身份入場欣賞UCI場地單車世界錦標賽。「當時入場連基本玩法都沒有概念，但看到李慧詩踩車，好快、好有型，立即想參加了。」

8年前在單車館與單車結緣，8年後以車手的身份再踏單車館。（鄭子峰攝）

Guardiola受單車的速度感及刺激感深深吸引，從俱樂部開始接觸單車，後來愈來愈認真，不再是當年的「肥妹仔」，從明日之星、青訓、香港隊逐級而上，2021年更決定轉為全職運動員，全心發展單車事業。

短短6、7年間，單車由興趣變成每天相對的職業，Guardiola心目中，單車都是依然有型、依然享受速度感，更令她可以見識世界。升上成年組後，她發現世界之大，她不止想見識，更想貼近，「成年組的隊友、對手，個個都勁，個個都快，我覺得自己能力、信心都未夠，我想努力追趕一下，希望有日可以達到他們的水平。」

張履檾暫時放眼明年，希望在亞洲U23公路錦標賽登上頒獎台，再力爭名古屋亞運的資格，她直言任何一項都可以，但若可以與好友李思穎一同出戰麥迪遜就最高興。

張履檾希望明年有機會出戰名古屋亞運。（趙子晉攝）

香港國際場地盃港隊第二日戰績



精英組女子淘汰賽

銅牌：李思穎

