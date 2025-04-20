香港國際場地盃｜楊倩玉再戰麥迪遜賽　與「對手」李思穎默契依然

在杭州亞運手牽手登上女子麥迪遜賽頒獎台的李思穎（Ceci）與楊倩玉，亞運過後各有方向，楊倩玉一度淡出，李思穎則繼續奮鬥，麥迪遜賽改拍梁穎儀至今。

女子麥迪遜賽是「香港國際場地盃暨第十五屆全國運動會場地自行車測試賽」第二日的壓軸項目，李思穎與梁穎儀披上香港隊戰衣出戰，楊倩玉再度亮相單車館，與梁寶儀合作。

即使這對亞運銀牌組合分道揚鑣，今日（20日）由隊友變對手，阿玉依然不忘好拍檔，「我一直留意着Ceci（組合）的分數能否衝上去」。即使身份不同，楊倩玉還是念掛隊友。



楊倩玉自2023年後再戰麥迪遜賽。（趙子晉攝）

女子麥迪遜賽是香港國際場地盃第二日的壓軸賽事，除了代表香港隊的李思穎與梁穎儀，以「香港體育學院」身份出賽的梁寶儀、楊倩玉，以及夥拍日本車手的張履檾。

中立國代表隊頭4次衝刺全數取得首名，日本隊與香港隊同列三甲，來自澳洲的CBW車隊發力，升上次席，頒獎台最後一席由日本隊與香港隊爭奪。曾經跌至第4名的香港隊，第6次衝刺取得首名，日本隊未能拿下積分，港隊收窄分差，其後以14分追成平手，季軍誰屬由最後一次衝刺定奪，惟香港隊最後以第4衝線，日本隊則獲第3，最終不敵日本隊屈居第四。

梁穎儀（右）與李思穎合作出戰香港國際場地盃的女子麥迪遜賽。（鄭子峰攝）

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楊倩玉與李思穎這對亞運銀牌拍檔，在亞運後合作過日本盃，然後分道揚鑣，即使身邊的不是李思穎，今次賽事更是對手，但楊倩玉還是替對方着想，「我一直留意屏幕，看着Ceci（組合）的分數能否衝上去，他們（港隊）跟澳洲的分數很接近，我就想能否稍為幫她（李思穎）一下。」

直至第6次衝刺前，楊倩玉把握機會突圍，後方的就是李思穎，香港隊彷彿多打一人，「當時我看到有機會時，Ceci又在附近，我跟她抖一抖肩，她意會到就立即跟上。」結果港隊該次衝刺取得首名的5分，其後再追平日本隊，楊倩玉實在功不可沒。

雖然香港隊在女子麥迪遜賽飲恨，失落頒獎台，阿玉認為是檢討的好機會，「如今總結一下，在未來大賽時才可做得更好。我最希望的是，我能坐在上面（觀眾席），看到他們站在頒獎台最高的一級。」

就算楊倩玉與李思穎場上是對手，兩人默契依然。（鄭子峰攝）

楊倩玉「心臟快要爆炸」 把辛苦當成訓練

相隔一年多再戰麥迪遜賽，楊倩玉今次與梁寶儀合作，每次經過衝刺圈後，都要從後追趕，她坦言速度實在跟不上，「雖然出賽前已有心理準備，他們的速度真是很快，我的心臟快要爆炸了，我現在的實力肯定不夠，我也不會為自己找借口。」

楊倩玉在國際場地盃首日出戰全能賽，今日又鬥捕捉賽及淘汰賽，32歲的阿玉坦言吃不消，「昨天第一項的捕捉賽後，我一直在喘氣，很辛苦，她們第二項都是那麼快，我一直在跟，然後我的口水就一直流，我真的很絕望。」在單車的世界從來都是累積，楊倩玉只怪自己訓練的強度未夠，自評只有一半的狀態，唯有回去繼續努力。

楊倩玉明日還有女子全能賽，就算辛苦，她都換個方式享受，「對我來講是很辛苦，對，就是很辛苦，但當成一種訓練吧。我每天都跟Ceci說：『沒事的，就當是消耗2000卡路里吧！』只要我自己盡了全力就好。」

楊倩玉再戰單車館，她笑言對手速度快到「心臟要爆炸了」。（鄭子峰攝）

除了女子麥迪遜賽，李思穎今日分別參加精英組女子捕捉賽及淘汰賽，Ceci在淘汰賽不敵日本的梶原悠未及中立運動員Palina Konrad摘下銅牌；捕捉賽則以第7名衝線。

李思穎在精英組女子淘汰賽摘下銅牌。（鄭子峰攝）

李思穎。（鄭子峰攝）

香港國際場地盃港隊第二日戰績



精英組女子淘汰賽

銅牌：李思穎

