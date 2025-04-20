香港國際場地盃｜港隊男子團體競速摘銅　首棒莫沚駿擺脫失誤陰影

上年是港將莫沚駿首次在香港單車館出戰，代表港隊參加UCI場地單車國家盃香港站，起步卻錄得兩次失誤、被取消資格收場。

21歲的莫沚駿今日（19日）再度在單車館登場，代表港隊出戰「香港國際場地盃暨第十五屆全國運動會場地自行車測試賽」，終於擺脫失誤的陰影，偕隊友杜棹熙、翁浚皓在男子團體競速賽摘下銅牌。



莫沚駿、杜棹熙、翁浚皓以相同組合代表港隊在單車館出戰。（梁鵬威攝）

香港國際場地盃的男子團體競速賽，港隊與上年的國家盃派出相同陣容，由莫沚駿、杜棹熙、翁浚皓代表出戰。香港隊在今早的資格賽造出45.770秒，晉身下午的銅牌戰鬥印度。莫沚駿負責的第一棒稍為落後0.2秒，杜棹熙收窄至0.039秒，最後一棒的翁浚皓順勢逆轉，以44.798秒率先衝線，反壓印度獲得銅牌，同時是莫沚駿擺脫低潮的證明。

香港隊在男子團體競速賽銅牌戰反勝印度。（梁鵬威攝）

在上年的場地單車國家盃香港站男子團體競速賽資格賽，負責第一棒的莫沚駿，首次起步時稍為偷步，第二次起步情急下再度失誤，結果港隊在主場被取消資格。相隔一年，莫沚駿再度在單車館披起港隊戰衣，受上年的失誤影響，難免增添心理壓力，今日起步時依然戰戰兢兢，上場前在想：「不要再跣胎，不要再偷步」。經過上年的香港站後，莫沚駿陷入了單車生涯以來的最大低潮。

場地單車國家盃｜港男子團體競速偷步遭DQ 莫沚駿從失誤中成長

負責第一棒的莫沚駿（右）賽前擔心重複上年的失誤。（梁鵬威攝）

莫沚駿的父親與哥哥先與單車結緣，受家人的薰陶下，莫沚駿逐漸對單車產生興趣，與家人結伴接觸單車，其後父親為他報名單車總會的興趣班，再加入明日之星，一步一步向香港隊邁進。莫沚駿在17歲時加入港隊，甫入隊即成為短組的一分子，當時教練看中莫的爆發力，委派他擔任團體的第一棒。

莫沚駿加入短組4年，與杜棹熙、翁浚皓搭檔3年多，在杭州亞運合力踩出44.796秒，創下短組的最快紀錄，穩步上揚的戰績卻沒有發生，無論如何都無法取得突破，「點解踩得咁慢？」「明明亞運都好地地，點解走下坡？」這些問題、不解一直都沒有答案，莫沚駿更懷疑人生，「究竟自己在做什麼？」

上年國家盃香港站前的亞錦賽，莫沚駿亦有失誤，接連兩次大賽犯錯，難免被人放大，網上有留言形容他「陀衰家」，建議把他逐出隊，心情當然受到影響，甚至想過放棄。

莫沚駿。（梁鵬威攝）

香港單車隊以往靠黃金寶、李慧詩等名將創下佳績，向來是成績的保證，新一代車手要保住這金漆招牌，披上港隊戰衣是壓力：「單車不再單單是興趣，而是一份職業，因為港隊成績一直都好，外界有期望，穿得上香港隊戰衣就要有一定的成績，壓力在所難免。」

外界指指點點並沒有成本，莫沚駿漸漸學懂面對，如何面對外界的負評，「別人不會知道訓練有多刻苦，又要控制飲食，他們簡單說一句，又沒有了解過真實情況，其實沒有成本，要交代的就只是自己及家人。」

戰績不佳，加上外界聲音，莫沚駿這個低潮期長達一年多，當時的他其實沒有方法面對，只好咬緊牙關撐下去，「唯有死練爛練」。直至澳洲籍新教練Anthony Peden來港執教，莫沚駿的黑暗期終看到終點。

莫沚駿認為澳洲籍的新短組教練，鼓舞士氣為他們增強信心。（梁鵬威攝）

「Anthony為港隊引入較科學化、緊貼潮流的訓練方式，他過往教過中國、日本、新西蘭等勁旅，更重要的是他時常鼓勵我們，認為我們的能力不止於此，慢慢建立信心後，感覺自己好像回來了。其實自己都不是太差，自己是有能力，只是無法發揮出來。」

回望這一段低潮期，莫沚駿慶幸當初自己堅持下去，每一次挫敗也是成長的養份，他希望跟隨師兄杜棹熙的步伐，慢慢進步，可以獲得個人賽的資格，將200米的時間打入10秒內。莫沚駿相信，只要繼續努力，一切都有可能。

莫沚駿、杜棹熙、翁浚皓（左至右）在香港國際場地盃的男子團體競速賽摘銅。（梁鵬威攝）