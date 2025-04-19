香港國際場地盃｜李慧詩重臨單車館頒獎　寄語港隊後輩：要有勇氣

在香港單車館舉行的「香港國際場地盃暨第十五屆全國運動會場地自行車測試賽」，今日（19日）出現一個熟悉的臉孔，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）現身擔任頒獎嘉賓，將獎牌掛上女子競輪賽的得獎車手身上。

重臨單車館，Sarah看到不同昔日的戰友，笑言並不掛念比賽的感覺，同時寄語港隊後輩要有勇氣。李慧詩透露近況，執起教鞭指導特殊需要的小朋友，Sarah同樣感受到他們對單車的熱愛。



李慧詩今日現身單車館，擔任頒獎嘉賓。（梁鵬威攝）

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香港國際場地盃首日在香港單車館上演，前港將李慧詩穿上黑色連身裙現身，擔任以往強項女子競輪賽的頒獎嘉賓，而競輪賽奪冠、來自吉林的苑麗穎，更曾經是Sarah的對手。李慧詩征戰單車場多年，交遊廣闊，單車館內當然看到不少老朋友，其中與日本車手相見歡。

李慧詩與日本隊的朋友相見歡。（趙子晉攝）

李慧詩曾在單車館留下不少足跡，當Sarah退役後已有一段時間沒有踏足單車館。Sarah換個身份亮相，就算看到車手們在場上揮灑汗水，她笑言沒有留戀，畢竟人是要向前看。

雖然今次國際場地盃是UCI二級賽，多達十多個國家或地區參賽，李慧詩同樣感到驚喜。作為單車隊的前輩，Sarah逐一點評現時的港將今日表現，「今次不少車手來港，是港隊練兵的好機會，男子選手繆正賢、伍柏亨表現不錯，李思穎就不用多說。短組方面，杜棹熙是機會主義者，所以登上頒獎台。」李慧詩同時寄語港隊的後輩們，「其他車手差點勇氣，在小比賽慢慢累積勇氣，大比賽就有機會奪獎。」

李慧詩為女子競輪賽的得獎者頒獎。（梁鵬威攝）

至於近況，李慧詩除了專注學業，亦有執起教鞭，擔任特殊需要小朋友的教練，「畢竟社會上有不同需要的人士，就算執教特殊需要的小朋友，從他們身上都感受到對單車的熱情。無論教什麼人都好，做教練最重要是互相傳遞能量，即使運動員生涯告一段落，亦有另一個使命等着我。」

李慧詩早前已考獲UCI的教練牌照，Sarah坦言，在執教精英車手方面未想太多，一切留待畢業後再作激決定，更笑言：「（有關方面）暫時未有空缺。」

李慧詩與杜棹熙擊掌，鼓勵對方。（梁鵬威攝）