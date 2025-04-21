香港國際場地盃︱伍柏亨奪精英組港隊唯一金牌　受高肇蔚啟發封王

今屆「香港國際場地盃」港隊精英組唯一金牌得主，並非隊內最為人熟悉的李思穎，男隊成員伍柏亨周一（21日）於捕捉賽封王，原來是靠前輩高肇蔚的一句話。



全長10公里（40個圈）的男子捕捉賽精英組，港將伍柏亨在尾段與其餘4位車手組成領先集團，並於最後7圈突圍，最終力壓馬來西亞與日本選手封王，為港隊拿下今屆精英組賽事唯一一金。

伍柏亨為港隊贏得今次賽事精英組唯一一金。（夏家朗攝）

這位港將坦言在主場奪金感覺特別，「聽到仇多明（前港隊車手）旁述幫我打氣，觀眾用廣東話加油，很值得開心。」26歲的伍柏亨2017年加入港隊，翌年雅加達亞運只做陪練員，至前年杭州亞運代表港隊參與男子團體追逐賽，卻於銅牌賽落敗只得「梗頸四」。

兩年前的香港國際場地盃，伍柏亨在男子個人追逐賽奪銀；去年亞錦賽則在同一賽事摘銅。過去一直擅長且參與追逐賽，今他把技術放在捕捉賽，卻有意外收穫。他謙稱自己有運，「捕捉賽可變性好大，老實說我的能力在眾車手中不是最強，但就是能看準時機，思考對手在想什麼，去做反應，哪一刻需要進攻。」

伍柏亨認為主場奪金別具意義。（夏家朗攝）

伍柏亨坦言單車隊內有各種數據，訓練時常要留意「功率」，結果令比賽時分心，只顧着踩自己節奏，而忘了場上細節。而啟發他改變的，正是去年結束18年全職運動員生涯，現擔任港隊助教的前輩高肇蔚。

伍柏亨重新在腦中回憶了一次，才把故事慢慢道出，「由我入隊開始，他一直教我如何比賽、如何運用自己能力。他曾跟我說，有時比賽不要再想如何踩得更快，而是要想如何去贏。他教我許多事，是我的偶像。」

高肇蔚曾兩奪亞運男子團體追逐賽銀牌，去年退役的他現為港隊助教。（資料圖片）

如今拿下這面金牌，伍柏亨有信心今年在相同場地舉行的全運會，可助港隊奪牌，尤其是團體追逐賽，也放眼明年名古屋亞運會。總教練達海飛認為，今次賽事可改變這位男將的生涯，「他其實是位很強的車手，只是欠缺經驗與戰術。」