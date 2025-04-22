曼聯今夏大換血首新兵鎖定　巴西國腳成阿莫林重建進攻核心︱轉會

曼聯今季在英超表現不濟，目前只得38分排英超第14，賽事只餘5輪的情況下，已篤定寫下球隊在英超最低分紀錄，也很大機會刷新英超年代聯賽最低排名。

阿莫林（Ruben Amorim）季中上任取代坦赫格，冬窗沒有大動作，新兵只得多古和從阿仙奴低價簽入的青年軍小將希雲（Ayden Heaven），因此今夏大換血勢在必行。多間英國傳媒均指曼聯已接近簽入狼隊前線主力根夏（Matheus Cunha），雙方正洽談個人條款。



曼聯接近簽入狼隊的根夏。（路透社）

曼聯今季創英超年代最低分紀錄 夏天急增兵

曼聯今季肯定打破2021/22所得的58分英超最低得分紀錄外，以隊史最低排名完季也只是時間問題。上季在坦赫格執教下，曼聯獲英超第8已是英超年代最差一季，現時他們落後第8的般尼茅夫11分，剩餘5場比賽之下，要追上甚為艱難。

紅魔英超戰績差勁，還好歐霸已入四強，如能奪冠亦可獲一張歐聯入場券。球隊必定不會降班的情況下，球季餘下日子專心踢好歐霸，放棄聯賽，也是時候為來季作好準備。英國《每日郵報》指，曼聯今夏希望增兵加強攻擊力，已接近與狼隊的巴西國腳根夏達成協議，雖然紐卡素也是「追求者」之一，但曼聯希望他在阿莫林的球隊重建計劃中擔任重要角色，這一點打動了根夏。

曼聯今季進攻不濟，聯賽僅入3球的前鋒凱倫是原因之一。（路透社）

羅曼奴：根夏與曼聯會面後感覺不錯

專職報道轉會消息的記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，根夏合約中有6250萬英鎊的違約金條款，曼聯雖處於領先地位，但仍擔心有其他球會爭奪。雙方正洽談個人條款，根夏與曼聯會面後「感覺不錯」。

25歲的根夏在狼隊主要擔任進攻中場，但也能踢左、右兩翼、輔鋒或中鋒等前場不同位置。他今季在英超攻入14球並助攻4次，是狼隊神射手兼直接參與入球最多的球員。英國《每日快報》指，曼聯高層已打算讓根夏在阿莫林的3-4-2-1體系中，擔任左進攻中場，此前阿莫林一直未能為這個位置找到適合人選。

阿莫林在士砵亭慣用3-4-2-1，但在曼聯似乎「水土不服」。（路透社）

轉會名單尚有另外6個搶手貨

報道續指曼聯的中前場增兵計劃不止於此，收購名單上還有6個經常在轉會消息上聽到的熱門名字：RB萊比錫斯洛文尼亞高大前鋒積斯高（Benjamin Sesko），今季從拿玻里外借到加拉塔沙雷的域陀奧森漢（Victor Osimhen），已盛傳一段時間的葉士域治新星利安戴納（Liam Delap），RB萊比錫進攻中場沙維西蒙斯（Xavi Simons），以及兩位翼鋒球員，水晶宮的伊斯（Eberechi Eze）以及般尼茅夫的安東尼施美安（Antoine Semenyo）。

不過受限於英超利潤和可持續發展規則（Profitability and Sustainability Rules，PSRs），曼聯今季能否奪歐霸冠軍取得來季歐聯資格，將直接影響收購計劃，同時要在今夏放售陣中高薪球員，包括正在外借的拉舒福特、安東尼及查頓辛祖，否則難以騰出資金收購。