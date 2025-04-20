英超︱阿仙奴大勝葉士域治　利物浦封王要再稍等　曼聯又輸一場

英超今季爭標已無大懸念，利物浦距離封王只差最後6分，如阿仙奴本周輸波，利物浦贏波，便可望提早篤定捧盃。不過阿仙奴今周的對手只是很大機會降班的葉士域治，開賽未夠半小時已兩球領先，紅軍還是要多等一會，才能提早封王。



阿仙奴開賽未夠半小時已兩球領先葉士域治，利物浦提早封王尚要稍等。（路透社）

沙卡回勇 阿仙奴進攻暢順

英超周日早場，先由阿仙奴作客弱旅葉士域治，甫開賽兵工廠已反客為主，14分鐘奧迪加特右路快放，沙卡接應後傳回中路，奧迪加特稍為觸碰到皮球後，今場任正箭頭的杜沙特快腳射入。

沙卡回勇，阿仙奴攻勢格外暢順，他在右路高速突破後地波傳中，今仗出任左中場的馬連奴一記精彩後腳助攻，造就馬天尼利28分鐘射成2：0。32分鐘葉士域治守將利夫戴維斯（Leif Davis）粗野攔截沙卡，紅牌被逐，形勢本已惡劣的葉士域治十人應戰下比賽戰情更加一面倒。葉士域治不止攻勢少，全場4次射門連一次中框都沒有，阿仙奴也不急於進攻，半場兩球領先。

杜沙特為阿仙奴先開紀錄一刻。（路透社）

阿仙奴贏波 利物浦最快下周才可提早封王

阿仙奴已晉身歐聯四強，57分鐘阿迪達收起沙卡和馬連奴。雙方實力懸殊，阿仙奴變陣後仍佔盡優勢，69分鐘把握一次角球機會，杜沙特在左路窄位轉身射成3：0。勝負已分，73分鐘阿迪達再收起迪格蘭賴斯和馬天尼利。

阿仙奴在88分鐘由後備上陣的小將尼禾達利再入一球，4：0擊敗葉士域治，33戰累積66分，進一步鞏固英超次席地位，也令今晚稍後才出場的利物浦，失去提早在今周便封王的機會。

曼聯又輸一場，隊長般奴費南迪士失望掩面。（路透社）

曼聯又輸一場 英超首遭狼隊「雙殺」

同時段出戰的曼聯，周中奇蹟反勝里昂闖入歐霸四強，對今季英超明顯已無心戀戰，主場對狼隊又輸一場，英超年代首度遭狼隊「雙殺」。

紅魔在攻勢和傳球數據佔優之下，正選上陣的前鋒凱倫再度屢次門前失機，曼聯久攻不下，77分鐘反被狼隊後備上陣才3分鐘的西班牙中場沙拉比亞（Pablo Sarabia）把握一次罰球機會，在娥眉月頂位置離開廿碼直射「收死」門將奧拿拿。曼聯以0：1敗陣，以38分續排第14位。

英超前5名的歐聯席位競爭激烈，阿士東維拉周六大勝紐卡素追貼一眾對手，餘下賽程被認為最難踢的車路士，周日作客富咸幾乎遭遇滑鐵盧。藍軍上半場20分鐘已落後，一直找不到扳平入球，直到比賽尾段才扳平，補時3分鐘由柏度尼圖再入一球，辛苦以2：1反勝。車路士全取3分後，與森林和維拉同得57分，並憑較佳得失球暫列第5位。

英超周日戰果：

葉士域治 0：4 阿仙奴

曼聯 0：1 狼隊

富咸 1：2 車路士

